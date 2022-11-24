أجواء حماسية في مونديال قطر وعروسان يحضران للمرة الأولى داخل الملعب (فيديو)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر تواصل أجواء الحماس في كأس العالم قطر 2022 وسط حضور جماهيري واسع، والتقت عددًا من المشجعين بينهم عروسان يحضران للمرة الأولى في الملعب.

ومن أمام ملعب أحمد بن علي المونديالي والمسمى بـ”عرين الأسد”، رصد مراسل الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، لحظات توافد الجماهير قبل انطلاق مباراة بلجيكا وكندا التي حُسمت لصالح الأولى بهدف مقابل لا شيء.

والتقى المراسل عروسين في أولى تجاربهما مع الملاعب، حيث يحضران مباراة للمرة الأولى داخل الاستاد، وقال الزوج إنه حين سافر للزواج قبل نحو 4 أشهر وجد تذاكر حضور مباريات بالحجز المباشر فاشترى لهما على الفور.

وأضاف أنها فرصة نادرة قد تحدث مرة واحدة في العمر وهو أن يأتي المونديال بجوار بيتك، واصفًا أجواء المونديال والفعاليات في الشوارع والحدائق بالرهيبة والمبهرة.

وعبّرت العروس عن حماسها بكرة القدم متأثرة بعشق زوجها للساحرة المستديرة، وقالت إنها تتجنب الحديث لزوجها أثناء متابعته أي مباراة عبر التلفاز لأنه ينشغل كليًا بالمباراة ولا يدري بما يحدث حوله، لكن الأمر مختلف كليًا هنا على أرض الواقع وفي داخل الملعب.

وأضافت أن ثقافتها الرياضية تقريبًا كانت صفرا، وأن زوجها بدأ تزويدها بمعلومات عن كرة القدم، وينتظر الزوجان -الشغوفان بالتشجيع- مباراة البرازيل أمام صربيا مساء اليوم الخميس إذ إن منتخب “راقصي السامبا” هو فريق زوجها المفضل على الإطلاق.

“مونديال جميل بجمال قطر”

والتقى مراسل الجزيرة كذلك بعدد من المشجعين الجزائريين، وأفاد أحدهم بروعة التجربة، وقال إنه عاش أجواءً مشابهة أثناء كأس العرب أيضًا، وأنه رغم غياب منتخب الجزائر عن المونديال إلا أنه ورفاقه حرصوا على الحضور ودعم الفرق العربية الأربعة المشاركة في البطولة.

وعبّروا عن أمنياتهم بصعود الفرق العربية ضمن مفاجآت المونديال كما فعلت السعودية، واعتبر أحدهم أن ذلك سيكون “مونديال العرب”، وأكد ثالث أن روح الجزائر حاضرة مع كل المنتخبات العربية.

وأثنى أحدهم على تنظيم البطولة وترحيب القطريين بهم، وقال إن المونديال جميل بجمال قطر التي تستحق درجة 20 على 10، وأضاف أن هذا بالنسبة له أفضل مونديال.

وقال مشجع جزائري مقيم في قطر، إنه عاش تجربة التحضير للمونديال التي طلت في أروع مشهد ونجحت رغم أنف “الحاسدين”. وتوقع المشجعون في النهاية فوز بلجيكا على كندا وهو ما حدث بالفعل.

واليوم الخميس -خامس أيام منافسات كأس العالم 2022 والأخير في الدور الأول للمجموعات- سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع أول ظهور لمنتخب البرازيل “راقصي السامبا”، في مواجهة صربيا.

كما يشهد هذا اليوم أيضًا أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقود منتخب بلاده ضد غانا. وقبلهما يبدأ اليوم الكروي الحافل بمباراة تجمع بين سويسرا والكاميرون، فيما تجمع المباراة الأخيرة بين أوروغواي وكوريا الجنوبية.