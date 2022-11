سفير كأس العالم.. القطري “غانم المفتاح” قصة ملهمة خطفت القلوب والأنظار في حفل المونديال (شاهد)

لم يكن الافتتاح المبهر لحفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة، هو الوحيد الذي ميّز العرس العالمي، فقد لفت الشاب القطري غانم المفتاح الذي ظهر مع الممثل العالمي مورغان فريمان الأنظار أيضًا.

ووسط أجواء حماسية ومهرجانية متألقة على أرض ملعب (البيت) المميز، قدم النجم العالمي والبطل القطري غانم المفتاح -الذي بدأ الحفل بتلاوة آية قرآنية- لوحة فنية فريدة أبهرت العالم.

وبعد الظهور المميز في حفل افتتاح المونديال، توالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في تجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالًا على تحدي ظروف الإعاقة حيث وُلد بنصف جسد.

وتقول السيرة الذاتية للشاب غانم إنه ولد بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة “التراجع الذيلي”، وهي اضطراب نادر يسبب مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

وتحدث غانم في عدة مناسبات أنه رفض الاستسلام لهذه الإعاقة رغم حجم التحدي الهائل المتمثل في حاجته للعلاج المستمر، لكن الشاب القطري استطاع التغلب على كل تلك الصعاب بقوة العزيمة.

ويقول في هذا الصدد “إن الصبر والإيجابية كانا السلاح الذي استطاع أن يقهر بهما إعاقته وقال “هناك من يقول إنني تحديت إعاقتي ولكن أنا أقول انني لم أتحد إعاقتي، وإنما تمكنت من التعايش معها وعدم الاستسلام لها، بل مضيت في طريقي بأمل كبير في الحياة”.

وألهمت قصة الشاب القطري غانم العديد من الأشخاص حول العالم، وأصبح يتابعه الملايين عبر منصاته، ويقول عن ذلك بإنه يريد أن يرسل من خلال مواقع التواصل، الرسائل الإيجابية بأن ذوي الإعاقة قادرون على العطاء ويمكن أن يلعبوا دورًا في المجتمع.

ويسعى غانم المفتاح دائما من أجل تحفيز أقرانه من ذوي الإعاقة لمواجهة الصعوبات، وقام بتأليف العديد من الكتب، ونشر الكثير من المنشورات.

ويمارس غانم العديد من الأنشطة الرياضية والتي تبدو صعبة حتى على الأشخاص العاديين، فهو يمارس التزلق على الجليد وتسلق الجبال وكرة القدم والسباحة وكرة السلة والسباحة.

وقد تمكن غانم من الغوص 18 مترًا في البحار، ويقول غانم عن ممارسته للرياضة إنها تساعده على تقوية العضلات والاعتماد على نفسه.

وتتويجًا لمسيرته التعليمية، يسعى غانم المفتاح في الوقت الحاضر للحصول على شهادة جامعية، والتخصص في العلوم السياسية بهدف أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويمثل بلاده.

وحصل غانم في وقت سابق على لقب (سفير للنوايا الحسنة) لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) وسفير السلام لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسفيرًا للحملة الدعائية لمركز قطر للمال.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة العليا لمونديال قطر تعيين غانم المفتاح، سفيرًا رسميًا لبطولة كأس العالم والتي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية إسلامية.

وكانت فرحة غانم كبيرة بالاختيار وقد عبّر عن فخره بهذا الاختيار، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتح غانم المفتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 مع النجم مورغان فريمان في حوار يجسد الشرق والغرب، وهو المشهد الذي أبهر العالم، وخطف البطل القطري قلوب المتابعين للعرس الكروي الأبرز وأفردت صحفًا عالمية مساحة لعرض قصته الملهمة والتي انعكست كذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

PHOTOS: Scenes From World Cup Opening Ceremony

The World Cup started on Sunday with an opening ceremony featuring American actor Morgan Freeman, Qatari YouTuber Ghanim al-Muftah, and Qatari singer Dana al-Fardan. pic.twitter.com/JF0SMT8PYp

— Punch Newspapers (@MobilePunch) November 20, 2022