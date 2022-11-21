سفير كأس العالم.. القطري “غانم المفتاح” قصة ملهمة خطفت القلوب والأنظار في حفل المونديال (شاهد)

لم يكن الافتتاح المبهر لحفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة، هو الوحيد الذي ميّز العرس العالمي، فقد لفت الشاب القطري غانم المفتاح الذي ظهر مع الممثل العالمي مورغان فريمان الأنظار أيضًا.

ووسط أجواء حماسية ومهرجانية متألقة على أرض ملعب (البيت) المميز، قدم النجم العالمي والبطل القطري غانم المفتاح -الذي بدأ الحفل بتلاوة آية قرآنية- لوحة فنية فريدة أبهرت العالم.

قصة ملهمة

وبعد الظهور المميز في حفل افتتاح المونديال، توالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في تجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالًا على تحدي ظروف الإعاقة حيث وُلد بنصف جسد.

وتقول السيرة الذاتية للشاب غانم إنه ولد بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة “التراجع الذيلي”، وهي اضطراب نادر يسبب مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

وتحدث غانم في عدة مناسبات أنه رفض الاستسلام لهذه الإعاقة رغم حجم التحدي الهائل المتمثل في حاجته للعلاج المستمر، لكن الشاب القطري استطاع التغلب على كل تلك الصعاب بقوة العزيمة.

ويقول في هذا الصدد “إن الصبر والإيجابية كانا السلاح الذي استطاع أن يقهر بهما إعاقته وقال “هناك من يقول إنني تحديت إعاقتي ولكن أنا أقول انني لم أتحد إعاقتي، وإنما تمكنت من التعايش معها وعدم الاستسلام لها، بل مضيت في طريقي بأمل كبير في الحياة”.

غانم المفتاح في افتتاح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢

Official FIFA World Cup Opening 2022#غانم_المفتاح#GhanimAlMuftah pic.twitter.com/nqpRdxiNqD — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

وألهمت قصة الشاب القطري غانم العديد من الأشخاص حول العالم، وأصبح يتابعه الملايين عبر منصاته، ويقول عن ذلك بإنه يريد أن يرسل من خلال مواقع التواصل، الرسائل الإيجابية بأن ذوي الإعاقة قادرون على العطاء ويمكن أن يلعبوا دورًا في المجتمع.

ويسعى غانم المفتاح دائما من أجل تحفيز أقرانه من ذوي الإعاقة لمواجهة الصعوبات، وقام بتأليف العديد من الكتب، ونشر الكثير من المنشورات.

الأنشطة الرياضية

ويمارس غانم العديد من الأنشطة الرياضية والتي تبدو صعبة حتى على الأشخاص العاديين، فهو يمارس التزلق على الجليد وتسلق الجبال وكرة القدم والسباحة وكرة السلة والسباحة.

وقد تمكن غانم من الغوص 18 مترًا في البحار، ويقول غانم عن ممارسته للرياضة إنها تساعده على تقوية العضلات والاعتماد على نفسه.

وتتويجًا لمسيرته التعليمية، يسعى غانم المفتاح في الوقت الحاضر للحصول على شهادة جامعية، والتخصص في العلوم السياسية بهدف أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويمثل بلاده.

وحصل غانم في وقت سابق على لقب (سفير للنوايا الحسنة) لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) وسفير السلام لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسفيرًا للحملة الدعائية لمركز قطر للمال.

البطل عبدالله يلتقي بغانم ويبصر عالمه#غانم_المفتاح pic.twitter.com/kcs7MCtKWc — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) October 8, 2022

سفير كأس العالم

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة العليا لمونديال قطر تعيين غانم المفتاح، سفيرًا رسميًا لبطولة كأس العالم والتي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية إسلامية.

وكانت فرحة غانم كبيرة بالاختيار وقد عبّر عن فخره بهذا الاختيار، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتح غانم المفتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 مع النجم مورغان فريمان في حوار يجسد الشرق والغرب، وهو المشهد الذي أبهر العالم، وخطف البطل القطري قلوب المتابعين للعرس الكروي الأبرز وأفردت صحفًا عالمية مساحة لعرض قصته الملهمة والتي انعكست كذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

PHOTOS: Scenes From World Cup Opening Ceremony The World Cup started on Sunday with an opening ceremony featuring American actor Morgan Freeman, Qatari YouTuber Ghanim al-Muftah, and Qatari singer Dana al-Fardan. pic.twitter.com/JF0SMT8PYp — Punch Newspapers (@MobilePunch) November 20, 2022

وعقب حفل الافتتاح غرد غانم المفتاح مرفقًا مع فيديو له مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أشاد بالشاب بعد أدائه الرائع في حفل افتتاح المونديال”، كما نشر الشاب صورة له مع الأمير الوالد معلقًا “تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ربي يحفظه ويطول بعمره”.

تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ربي يحفظه ويطول بعمره#غانم_المفتاح #ghanimalmuftah pic.twitter.com/PCXWWErtnX — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

وقال المغرد أحمد الخضر “مشهد أبهرني مثلما أبهر الملايين في العالم وهو من ضمن الحفل الافتتاحي لمونديال قطر2022 بين الممثل الأمريكي العملاق مورغان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح، حوار هادئ زينته الآيات القرآنية الكريمة يعبر عن روح التسامح وتقبل الثقافات والتنوع، إنها الإنسانية هدفنا جميعا”.

مشهد ابهرني مثل ابهر الملايين في العالم وهو من ضمن الحفل الافتتاحي ل #مونديال_قطر_2022 بين الممثل الامريكي العملاق #مورغان_فريمان والشاب القطري #غانم_المفتاح ، حوار هادىء زينته الايات القرانية الكريمة يعبر عن روح التسامح وتقبل الثقافات و تنوع الديانات، انها الانسانية هدفنا جميعا pic.twitter.com/d5rQCfhZ7s — احمد الخضر / Ah.Alkhder (@Ahmad_Alkhder_) November 21, 2022

وغرد حساب باسم محمد علي، بعنوان-تويتة في حب غانم المفتاح “البطل المُلهم لكل من حوله فبمجرد أن تراه يمارس رياضة ما، يحرضك على الاستمتاع بكل لحظة في الحياة رغم أي ظروف”.

وقال “تحية لهذا البطل الذي يستحق كل هذا التكريم ابتداءً من إدراجه بالمناهج التعليمية القطرية، وانتهاءً بكونه سفيرا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة”.