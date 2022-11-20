الشاب القطري غانم المفتاح والممثل العالمي مورغان فريمان يفتتحان كأس العالم بحوار بين الشرق والغرب

افتتح الشاب القطري غانم المفتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 مع الممثل العالمي مورغان فريمان في حوار يجسد الشرق والغرب.

وقال فريمان إن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ثم سأل الشاب غانم “كيف يمكن أن نطيل التوافق أكثر فأكثر؟”.

فأجاب الشاب غانم المفتاح أنه بالتسامح والاحترام يمكن أن نحيا معًا تحت سقف واحد، “بالعربي بيت شعر هو خيمة البدوي، حيث وضعت لأن تكون بيتًا للجميع، وحين ندعوك اليوم تكون بيتك، نجتمع هنا كقبيلة واحدة والأرض هي الخيمة التي نعيش فيها جميعًا”.

وأضاف المفتاح “أنت مرحب بك والكل مرحب به”.

وبدت الصبغة العربية واضحة في افتتاح المونديال، ابتداء من استاد البيت الذي يأتي على شكل خيمة، ويستضيف حفل الافتتاح والمباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور، ومن ثم العروض التي تعبّر عن الثقافة العربية.