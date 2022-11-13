“حلم فلسطيني”.. حملة إلكترونية لرفع علم فلسطين خلال مونديال قطر (فيديو)

انطلقت حملة إلكترونية تحت اسم “حلم فلسطيني” بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ودعت الحملة الجماهير العربية الحاضرة للمباريات والفعاليات المصاحبة إلى رفع علم فلسطين، والهتاف لفلسطين في المدرجات والساحات وعند تجمع جماهير المنتخبات.

ولاقت الحملة رواجًا واسعًا بمواقع التواصل في الدول العربية، ودعا الناشطون إلى المشاركة في الحملة والتفاعل مع وسمي “حلم فلسطيني” و”ليش لا”.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إن “حلم فلسطيني” يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر حملات دعم فلسطين، وتوضيح حقيقة ما يحدث للعالم.

وقال نشطاء إن الحملة ليست حلمًا فلسطينيًا فقط، ولكنها حلم كل عربي.