“فلسطين تنور قطر” يتصدر تويتر بعد اتفاق يسمح بسفر المشجعين الفلسطينيين لحضور كأس العالم (فيديو)

رحب القطريون بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل رحلات طيران مستأجرة مباشرة مؤقتًا من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الدوحة طوال فترة بطولة كأس العالم.

وتصدر وسما “فلسطين تنور قطر”، و”إسرائيل تنصاع لأوامر قطر” قائمة التداول في قطر ودول عربية.

ووافقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور كأس العالم من مطار بن غوريون الذي يسافرون منه لأول مرة.

وكان الفيفا قد أعلن أمس التوصل إلى اتّفاق مؤقت ستسيّر بموجبه شركة طيران غير إسرائيلية، رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة لنقل مشجّعين فلسطينيين وإسرائيليين، لحضور مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 من الشهر الجاري.

إسرائيل تنصاع لقطر

وقال الإعلامي جابر الحرمي “بعد أن رفضت قطر التعاون مع شركات الاتصالات الإسرائيلية، إسرائيل تنصاع لأوامر قطر وتوافق على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور كأس العالم قطر 2022 ومن مطار بن غوريون تحديدا الذي يسافرون منه لأول مرة، إذا ما أرادت لجمهورها الوصول إلى قطر”.

بعد أن رفضت #قطر التعاون مع شركات الاتصالات الاسرائيلية ..#إسرائيل_تنصاع_لأوامر_قطر وتوافق على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور #كأس_العالم_قطر_2022 ومن مطار بن غوريون تحديدا الذي يسافرون منه لأول مرة ، إذا ما أرادت لجمهورها الوصول إلى #قطر ..#فلسطين_تنور_الدوحة pic.twitter.com/RAasIhWkcU — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 10, 2022

وغرد الإعلامي القطري حسن الساعي “يبقى موقف دولة قطر من التطبيع ثابتا ولم يتغير على مر الزمان وكررتها في كل المنابر الدولية، فهو لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين”.

يبقى موقف دولة قطر من التطبيع ثابت ولم يتغير على مر الزمان وكررتها في كل المنابر الدولية فهو لا يزال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين .. #فلسطين_تنور_الدوحة — حسن الساعي (@Hassan_alsai) November 10, 2022

نسخة استثنائية

وفي هذا السياق غردت الإعلامية القطرية إلهام بدر وقالت “باختصار فلسطين قضية الشرفاء ليس لأحد سوى وطني أن يكون فارقًا في التاريخ، 8 آلاف فلسطيني إلى كأس العالم قطر 2022 حدث تقف خلفه قطر. قلنا ونكرر، إنها النسخة الاستثنائية في كل شيء بلا منازع حبايبنا أهل فلسطين، أهلًا بكم في دياركم، استمتعوا بمونديالكم”.

باختصار #فلسطين_قضية_الشرفاء

ليس لأحد سوى وطني أن يكون فارقاً في التاريخ، 8000 فلسطيني إلى #كأس_العالم_قطر_2022 حدث تقف خلفه #قطر

قلنا ونكرر ، إنها النسخة الاستثنائية في كل شيء بلا منازع

حبايبنا أهل فلسطين ، أهلاً بكم في دياركم ، استمتعوا بمونديالكم

#فلسطين_تنور_الدوحة — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) November 10, 2022

وأمّا رسام الكاريكتير سعد المهندي فقد قال “بعد أن وجد الإسرائيليون أن دخول الفلسطينيين للمطار شرط غير قابل للتفاوض بالنسبة للقطريين، رضخوا وهو ما سمح للفلسطينيين بدخول مطار تل أبيب لأول مرة”.

قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وكلما أرادوا لها أن تخبت نهضت من جديد ، تخصيص دولة #قطر آلاف المقاعد في بطولة كأس العالم لأبناء #فلسطين لفتة كريمة و ذكية تتيح لهم الحضور بهويتهم الأصيلة ، و تتغلب بها على ازدواجية الغرب و ربيبته اسرائيل #فلسطين_تنور_الدوحة — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) November 10, 2022

أما المغرد السوداني الشهير الدكتور تاج السر فقد كتب “الدول التي تحترم نفسها تفرض شروطها، هذا ما فعلته دولة قطر إزاء التزامها بشروط الفيفا بالسماح لجماهير العالم بمن فيهم إسرائيل حضور المونديال، بعد أن اشترطت بالمقابل أن يحضر أضعافهم من فلسطين ومن المطار ذاته وألا يتم نقلهم بطيران إسرائيلي”.