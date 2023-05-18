شاب يؤسس مشروعًا يتيح للفلسطينيين بالخارج التجول افتراضيًّا في بلادهم (فيديو)

لاقت مشاريع وأدوات التجول الافتراضي رواجًا كبيرًا مؤخرًا، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع، ورغبة الجمهور في التجول في مناطق لا يستطيعون الذهاب إليها.

وهو ما مهّد الطريق ودفع الشاب الفلسطيني حمزة سراج إلى إنشاء مشروع “ذكريات من فلسطين” للتجول الافتراضي من أي مكان بالعالم في فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو في الداخل المحتل.

ويأمل حمزة من خلال هذه التكنولوجيا أن يتمكن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج ولا يستطيعون العودة إلى فلسطين، من رؤية البلاد وقراها المهجرة ومناطقها الأثرية ومعرفة هويتهم وقضيتهم، وفقًا لتعبيره.

وروى حمزة الأسباب التي دفعته إلى إنشاء هذا المشروع، وقال للجزيرة مباشر “أنا فلسطيني من مواليد الخليج، طوال عمري أعرف أنني فلسطيني، لكني لم أعرف ما هو معنى أن تكون فلسطينيا، إلى أن عدت إلى فلسطين”.

وأضاف “أول ما خطر ببالي أنني محظوظ لأنني قادر على العودة، بينما هذا لا يتوفر للكثير من الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن غالبية الفلسطينيين في الخارج لا يستطيعون العودة.

وتابع “لذلك أول ما خطر ببالي أيضًا أنني أريد أخذ التجارب التي عشتها وأشاركها مع باقي الفلسطينيين الموجودين خارج البلاد، ومن هنا خرجت فكرة (زمكان) (zamakan)”.

وسرد حمزة بعض الأماكن التي أضافها إلى المشروع حتى الآن، والأماكن التي يرغب في إضافتها قائلا “أضفت بعض المناطق من الضفة الغربية، مثل أريحا وقرى مهجرة موجودة بالضفة الغربية، لكن غالبية الجولات ستكون في مناطق الداخل المحتلة، مثل الناصرة وعكا”.

وقال مؤسس المشروع “أريد أن تنتقل هذه التجارب التي عشتها وشكلتني وفهّمتني ماذا تعني فلسطين لجميع الناس الموجودين في الخارج، وأريدهم أن يروا البلد كما رأيته، على الأقل الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج، أريدهم أن يفهموا هويتهم ويفهموا لماذا هم فلسطينيون”.