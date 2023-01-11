مصطفى البرغوثي: مشاركة 4 دول عربية في فعاليات منتدى النقب “جريمة حقيقية” (فيديو)

انتقد مصطفى البرغوثي -الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية- انخراط 4 دول عربية في فعاليات منتدى النقب الذي تم تدشينه في أبو ظبي، وتشارك فيه إسرائيل والولايات المتحدة.

وتساءل البرغوثي في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، “كيف يمكن لدول عربية أن تجلس مع هؤلاء الفاشيين المتطرفين الذين يهددون بالتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، ويعلنون ليل نهار عن نيتهم ضم الضفة الغربية لهم، ويعملون على تحويل المسجد الأقصى إلى مكان صلاة تلمودية وتقسيمه زمانيا ومكانيا”.

وأشار إلى أنه “إذا كان التطبيع مع إسرائيل بحد ذاته طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، فإن الاستمرار فيه اليوم والاجتماع مع الحكومة المتطرفة هو جريمة حقيقية”.

وانطلقت الاثنين اجتماعات “منتدى النقب”، بمشاركة مسؤولين من مصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، تمهيدا لعقد قمة لوزراء خارجية تلك الدول في المغرب خلال الأشهر المقبلة.

وحيا البرغوثي الأردن على قراره عدم المشاركة في هذه الاجتماعات، وقال إن هذا يدل على أن عمّان تتفهم طبيعة التطور الخطير الذي جرى مع قدوم أكثر حكومة فاشية بتاريخ إسرائيل، على حد وصفه.

وأضاف “التحدي الأكبر في مواجهة التطرف والعنصرية الإسرائيلية يكمن في أن يقاومه الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك عزلة ومقاطعة لإسرائيل وحكومتها ونظام (الأبرتايد)”.

“لا يحق لأحد التحدث باسم فلسطين”

وأكد البرغوثي أنه “لا يحق لأي من المشاركين في المنتدى أن يتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أنهم ناضلوا كثيرا للوصول إلى الاستقلالية في القرار الفلسطيني وتمثيل شعبهم.

وشدد على أن “الادعاء بأن اللقاءات هذه تخدم الفلسطييين هي ادعاءات فارغة وغير صحيحة وغير سليمة، ونحن ندعو ونطالب كل الحكومات العربية التي تواصل المشاركة في التطبيع أن تتوقف عن ذلك، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تحترم حقنا في مقاومة الظلم والاضطهاد الذي تعرضنا له”.

وعن مدى تأثير التطبيع والعلاقات مع الدول العربية على إسرائيل، قال البرغوثي إن “التطبيع الذي قامت به الدول العربية في ما سُمي اتفاقات إبراهام بمبادرة من (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترمب، يمنح إسرائيل موقفا قويا، ويحث الناخبين الإسرائيلين على إعادة التصويت للمتطرفين، ويطيل أمدهم في السلطة”.

وأشار إلى التأييد العربي الكبير للقضية الفلسطينية في مونديال قطر 2022، وأكد أنه كان عرسا فلسطينيا وأظهر موقف الشعوب الحقيقي، مؤكدا أنه بهذه الاجتماعات تعزل الحكومات العربية نفسها عن شعوبها.

وكان الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم قال في بيان إن “استمرار عقد اللقاءات التحضيرية لمنتدى النقب التطبيعي، التي كان آخرها في دولة الإمارات بمشاركة إسرائيل ودول من المنطقة، إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال”.