المقاومة تسيطر على منطاد مراقبة إسرائيلي سقط في غزة.. ومغردون: ضربة أمنية موجعة (فيديو)

سيطرت المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة على منطاد تجسس إسرائيلي سقط شمالي القطاع وسط احتفاء عمّ المنصات، وأكد جيش الاحتلال سقوط المنطاد وزعم أنه لا يخشى تسرّب معلومات منه.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال “انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة، لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات، سيتم التحقيق في ملابسات الحادث، حالة طبيعية في الجبهة الداخلية”.

وفي حين لم يذكر جيش الاحتلال مزيد من التفاصيل، تداول فلسطينيون من غزة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر بقايا منطاد ملقاة على أرض زراعية.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي، العديد من المناطيد المزودة بكاميرات مراقبة، لرصد المناطق الحدودية من قطاع غزة المحاصر.

ضربة أمنية موجعة للاحتلال!! المقاومة الفلسطينية تتمكن قبل قليل من اسقاط منطاد عسكري تابع لجيش الاحتلال في منطقة بيت حانون شمال قطاع #غزة وتسيطر عليه وتنقله لمكان آمن. المنطاد مزود بكاميرات وأجهزة تجسس عالية الدقة، أصبحت الآن في أيدي رجال المقاومة. pic.twitter.com/EkxdmsPPg1 — محمد المدهون (@mohamed_mdn) June 17, 2022

قصف إسرائيلي

وفي ذات السياق قصفت طائرات الاستطلاع والمدفعيات الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أرضًا زراعية شرقي بيت حانون بشمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، أن طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخين على الأقل تجاه أراض فلسطينية شرق بيت حانون، وقع بها منطاد مراقبة عسكري تابع لجيش الاحتلال.

انقطع اليوم منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة. لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات. سيتم التحقيق في ملابسات الحادث. حالة طبيعية في الجبهة الداخلية. https://t.co/FZdZMWylOw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2022

وقالت الوكالة إن الدبابات المتمركزة على حاجز بيت حانون، أطلقت قذائفها تجاه المنطقة المذكورة، مؤكدة أن “أصوات الانفجارات لا تزال تسمع حتى اللحظة في بيت حانون نتيجة القصف المدفعي”.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية، شمال قطاع غزة وسط إطلاق للقذائف المدفعية، وذكرت الوكالة أن أكثر من 10 آليات عسكرية ودبابات وجرافات إسرائيلية، توغلت شرق بلدة بيت حانون واستهدفت المناطق الواقعة على الحدود الشمالية للقطاع.

בלון תצפית של צה"ל נפל בשטח רצועת עזה; הפלסטינים מדווחים על תקיפה ישראלית בצפון הרצועה@ItayBlumental @nurityohanan pic.twitter.com/oceYpZoojH — כאן חדשות (@kann_news) June 17, 2022

كما فتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه صيادين بشمال القطاع.

وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في شمال القطاع بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

قبل قليل المقاومة في غزة تُسقط منطاد تجسسي صهيوني مزود بكاميرات متقدمة

جداً جداً وتحمل معلومات ومواد حساسة جدا كما وصفها الإعلام العبري الآن أصبحت غنيمة بيد المقاومة بفضل الله pic.twitter.com/IE8WnfMSu6 — محمد سعيد نشوان (@MohamdNashwan) June 17, 2022

ضربة أمنية موجعة

وتفاعل مغردون ونشطاء مع حادث سقوط المنطاد الإسرائيلي وقال محمد المدهون إن الحادث يمثل ضربة أمنية موجعة للاحتلال، لأن “المنطاد مزود بكاميرات وأجهزة تجسس عالية الدقة، أصبحت الآن في أيدي رجال المقاومة”.

وكتب “المقاومة الفلسطينية تتمكن قبل قليل من إسقاط منطاد عسكري تابع لجيش الاحتلال في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة وتسيطر عليه وتنقله لمكان آمن”.

وكتب جابر الحرمي “المقاومة في غزة تسيطر على منطاد إسرائيلي يستخدم في التجسس والمراقبة يحمل كاميرا تصوير بأعلى المواصفات بعد إسقاطه شمال القطاع وتستولي على أجهزة ووسائل استخبارية، والعدو يستهدف مكان السقوط، ومحلل عسكري إسرائيلي: ‘سقاط منطاد التجسس في غزة حدث خطير”.

المقاومة في #غزة تسيطر على منطاد"اسرائيلي" يستخدم في التجسس والمراقبة يحمل كاميرا تصوير بأعلى المواصفات بعد اسقاطه شمال القطاع وتستولي على اجهزة ووسائل استخبارية.. والعدو يستهدف مكان السقوط .. ومحلل عسكري اسرائيلي : اسقاط منطاد التجسس في #غزة حدث خطير ..#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/I1q5XtrSAp — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 17, 2022

وتعليقًا على الحادث، كتب أدهم أبو سلمية “العدو الصهيوني وصف الحادث بالخطير للغاية، المتحدث باسم جيش العدو يقول بأن منطاد المراقبة في سماء غزة تم إسقاطه”.

وأضاف “جيش العدو: لم نستطع الوصول للمعدات المهمة الموجودة عليه وسيطرت عليها كتائب القسام وهي تشمل كاميرات مراقبة حساسة وعالية الدقة بعمق يصل إلى 40 كيلومترا”.

العدو الصهيوني وصف الحادث بالخطير للغاية..#عاجل|| المتحدث باسم جيش العدو يقول بأن منطاد المراقبة في سماء #غزة تم اسقاطه.. جيش العدو: لم نستطع الوصول للمعدات المهمة الموجودة عليه وسيطرت عليها #كتائب_القسام وهي تشمل كاميرات مراقبة حساسة وعالية الدقة بعمق يصل ل 40 كيلو متر. pic.twitter.com/pHdOxp3svS — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 17, 2022

أمّا الصحفي والمحلل الإيراني محمد الغراوي فقد كتب “سقوط منطاد إسرائيلي متطور يستخدم لأغراض عسكرية كالتجسس والمراقبة في قطاع غزة، والمقاومة تسيطر عليه”.

سقوط منطاد إسرائيلي متطور يستخدم لأغراض عسكرية كالتجسس والمراقبة في قطاع غزة والمقاومة تسيطر عليه بعد أشهر..

إيران دولة رائدة في صناعة المناطيد العسكرية المتطورة✌️😂❤️🇮🇷 pic.twitter.com/sRTPjblvo1 — 🇮🇷Moh Gharawi (@MohammadGharawy) June 17, 2022

ويرى محمد سعيد نشوان أن المنطاد أصبح غنيمة في يد المقاومة وكتب “قبل قليل المقاومة في غزة تُسقط منطادا تجسسيا صهيونيا مزودا بكاميرات متقدمة جدا جدا وتحمل معلومات ومواد حساسة جدا كما وصفها الإعلام، الآن أصبحت غنيمة بيد المقاومة بفضل الله”.