تكبيرات المرابطين تتصدى للاقتحامات.. الاحتلال يحاصر المصلّى القبلي ويعتدي على النساء في قبة الصخرة (فيديو)

قمعت قوات الاحتلال اليوم الخميس المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي واعتدت على المرابطات في صحن مسجد قبة الصخرة.

وتزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين باحات الحرم القدسي، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات والهتافات، فيما وجّه المصلّون مناشدات للمقاومة لنصرتهم وبثوا خطابات لرئيس حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في غزة يحيى السنوار.

كما حطمت قوات الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين التاريخي داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحطّمت إحداها وحاولت إفراغ ساحات المسجد من المصلين بعد إغلاقها البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية ومنعت المصلين من دخوله.

ووثقت لقطات أخرى لحظة اعتداء قوات الاحتلال بالضرب والسحل على مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس داخل المسجد الأقصى.

قوات الاحتـــلال تعتدي بالضرب والسحل على مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس في المسجد الأقصى pic.twitter.com/hsiSCpfIFt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 5, 2022

وبثت منصات إعلامية فلسطينية لقطات لمستوطنين يغنون نشيد دولة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، فيما رفع بعضهم العلم الإسرائيلي عند باب القطانين “أحد أبواب المسجد الأقصى”.

وفي أعقاب ذلك استبقت أعداد كبيرة من المرابطين اقتحامات شرطة الاحتلال ومستوطنين بالتواجد المكثف في المسجد تلبية لدعوات مقدسية لحماية الحرم القدسي الشريف من التدنيس والاعتداءات.

واحتشد الفلسطينيون صباحًا في باحات الحرم القدسي وأدوا صلاة الضحى بعدما دعت الفصائل الفلسطينية إلى الاحتشاد والاستنفار وشد الرحال والرباط في الأقصى ردًا على اعتداءات الاحتلال.





وتمكن عشرات الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى والرباط فيه رغم الإجراءات والتشديدات التي فرضتها شرطة الاحتلال منذ أمس وحتى فجر اليوم الخميس.

ومنعت شرطة الاحتلال أعددًا كبيرة من المصلين من دخول المسجد الأقصى، فجرًا، كما اعتدت على بعض المصلين بالضرب عند باب حطة، وشددت من إجراءاتها عند أبواب الأقصى، حيث احتجزت هويات الشبان.

وكانت ما تسمى بجماعات “الهيكل المزعوم” المتطرفة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الاقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال. وتحتفل إسرائيل في الخامس من مايو/أيار كل عام بذكرى تأسيسها عام 1948 التي تمثلت في نكبة الشعب الفلسطيني.

آثار إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وتحطيم زجاج منبر الأقصى بالمصلى القبلي قبل قليل pic.twitter.com/ozSqY2F3vz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 5, 2022