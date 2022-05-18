الجزيرة مباشر تلتقي فلسطينيا أطلق على توأمه “شيرين” و”جنين” تيمنا بالزميلة الراحلة (فيديو)

أطلق المواطن الفلسطيني محمد ثابت من غزة على طفلتيه التوأم اسمَي (شيرين) و(جنين) وذلك بعد أيام من اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال ثابت خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إنه اختار الاسمين تكريمًا لشيرين ومكان اغتيالها، متحدثًا في الوقت ذاته عن تأثيرها على عائلته وعلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف “وعينا على شيرين أبو عاقلة وعلى تقاريرها وحسّها، حيث كانت موجودة في كل مكان وفي كل حدث”، مثنيًا على تغطيتها في حرب غزة الأخيرة.

بدورها، قالت والدة الطفلتين إنها كانت تعتزم هي وزوجها تسمية الطفلتين (جود) و(جوليا)، لكن حادثة اغتيال شيرين دعتهما إلى تغيير رأيهما.

وأشارت إلى أنها تلقت خبر استشهاد شيرين وهي في المستشفى، قبل يوم واحد من الولادة، حيث كان وقع الأمر صعبًا عليها وصادمًا.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة للطفلتين على نطاق واسع، التُقطت لهما بلباس عليه صورة الزميلة الراحلة وهي ترتدي سترة الصحافة الواقية، واسمهما مع توقيع “معكم فلسطين من قلب شيرين أبو عاقلة”.

واستشهدت الزميلة شيرين -التي تعمل في قناة الجزيرة منذ 25 عاما، يوم الأربعاء الماضي برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وصباح الأربعاء الماضي، استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة -التي تعمل في قناة الجزيرة منذ 25 عامًا- برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.