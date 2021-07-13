“فيسبوك” يحذف إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية.. إليك التفاصيل

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء، صفحة وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية على مواقع التواصل.

وقال حسام الزايغ مدير الأخبار في وكالة شهاب لـ (الأناضول) إن “إدارة فيسبوك حذفت اليوم صفحة الوكالة في انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير الذي كفلها القانون الدولي”.

وأضاف الزايغ “حذف الصفحة أمر مستنكر ومدان ويأتي لمحاربة المحتوى الفلسطينية بحجة مخالفة المعايير والتحريض على العنف”.

وتابع “فيسبوك يتغاضى عن عمليات التحريض وانتهاك معاير المجتمع من قبل إسرائيليين أو مواقع إخبارية سياسية أو جمعيات إسرائيلية، في المقابل يمنع نشر الرد الفلسطيني على تلك الاستفزازات والتحريضات”.

فيس بوك يحذف صفحة وكالة شهاب للأنباء ويحجب محتواها عن 7.5 مليون متابع، ضمن سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني pic.twitter.com/ahAZKNGhbO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 13, 2021

وأشار الزايغ أن صحفة شهاب الإخبارية التي تأسست عام 2009 تحتوي على أكثر من 7.5 ملايين معجب.

في ذات السياق، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني (غير حكومية) حذف إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لصفحة وكالة شهاب.

واعتبرت الكتلة أن تلك الخطوة “تعسفية ظالمة بحق الوكالة الإخبارية الفلسطينية”.

​​​​​​​وخلال عام 2020، وثق مركز “صدى سوشال” 1200 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومركز “صدى سوشال” مبادرة شبابية فلسطينية تتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني وتقوم بتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع المحلية.

وفي 2018، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة “فيسبوك” استجابت عام 2017 لنحو 85 بالمئة من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على الموقع.