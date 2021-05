“فخر العرب”.. محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للنجم الجزائري رياض محرز وهو يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأظهرت المقاطع والصور محرز وهو يلتحف العلم الجزائري ويرفع العلم الفلسطيني خلال احتفال تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي.

@Mahrez22 coming over and taking our flags. Love it 😍🎉 what a day pic.twitter.com/TuTanpLCUj

Riyad Mahrez taking the opportunity to have the Algeria flag and the Palestine flag says it all. A legend on and off the pitch, showcasing Algeria’s constant love and support for Palestine.

🇩🇿❤️🇵🇸 pic.twitter.com/bnlZIiN2rM

— Algerian Football 🇵🇸 (@AlgerianFooty) May 23, 2021