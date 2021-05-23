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“فخر العرب”.. محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محرز يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريقه بالدوري (رويترز)
محرز يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريقه بالدوري (رويترز)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202110:44 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للنجم الجزائري رياض محرز وهو يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأظهرت المقاطع والصور محرز وهو يلتحف العلم الجزائري ويرفع العلم الفلسطيني خلال احتفال تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي.

وسبق أن نشر محرز على تويتر صورة لعلم فلسطين مع يد تشير بعلامة النصر.

وأبدى نجوم آخرون تأييدهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوز ساحق على ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة لينهي البطولة برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه.

وتفجرت الأوضاع، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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