“فخر العرب”.. محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للنجم الجزائري رياض محرز وهو يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأظهرت المقاطع والصور محرز وهو يلتحف العلم الجزائري ويرفع العلم الفلسطيني خلال احتفال تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي.

@Mahrez22 coming over and taking our flags. Love it 😍🎉 what a day pic.twitter.com/TuTanpLCUj — MB9 (@StaphBee) May 23, 2021

Riyad Mahrez taking the opportunity to have the Algeria flag and the Palestine flag says it all. A legend on and off the pitch, showcasing Algeria’s constant love and support for Palestine. 🇩🇿❤️🇵🇸 pic.twitter.com/bnlZIiN2rM — Algerian Football 🇵🇸 (@AlgerianFooty) May 23, 2021

Riyad Mahrez there draped in an Algerian flag waving the Palestine flag all around the stadium pic.twitter.com/UDwlqARLgF — Simon Bajkowski (@spbajko) May 23, 2021

فعلها رياض محرز في حفل التتويج باسم كل الأحرار.. pic.twitter.com/3u9szOs7Wh — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 23, 2021

وسبق أن نشر محرز على تويتر صورة لعلم فلسطين مع يد تشير بعلامة النصر.

وأبدى نجوم آخرون تأييدهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوز ساحق على ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة لينهي البطولة برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه.

وتفجرت الأوضاع، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.