رسميا.. الأرجنتين تستضيف كأس العالم تحت 20 سنة بدلا من إندونيسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًّا استضافة الأرجنتين لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة بدلًا من إندونيسيا.

وكشف الفيفا في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن تقدُّم الأرجنتين لاستضافة المونديال خضع لتفتيش ميداني من وفد الاتحاد الأسبوع الماضي، حيث زار الوفد الملاعب المقترحة للبطولة والبُنى التحتية المرتبطة بها، ليُمضي الاتحاد الأرجنتيني والسلطات المحلية في نهاية المطاف على اتفاقية الاستضافة وعدة وثائق أخرى متعلقة بها.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة الممتدة بين 20 مايو/ أيار و11 يونيو/ حزيران 2023، وستشمل 6 مجموعات في كل منها 4 فرق، وسيلعب أشبال الأرجنتين في البطولة بدلًا من إندونيسيا.

كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2023 ستُلعب في الأرجنتين، بلد أبطال العالم 🇦🇷🏆 نراكم قريبًا 👋 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 17, 2023

وكان من المفترض أن تستضيف إندونيسيا هذه البطولة، قبل أن يقرر الفيفا سحبها منها بسبب رفض جاكرتا استضافة المنتخب الإسرائيلي على أراضيها ضمن منافسات البطولة.

ويعد المنتخب الأرجنتيني الأنجح في تاريخ كأس العالم تحت 20 سنة، حيث فاز بالبطولة 6 مرات، واستضافتها البلاد في نسخة 2001 وفازت بها، وكان آخر فوز لها بلقب البطولة في 2007.

وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا “يسعد الفيفا أن يعلن عن استضافة الأرجنتين لنسخة هذا العام من كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سيفتح موطن أبطال العالم أبوابه أمام نجوم الغد، كما أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خاصة رئيسه السيد كلوديو تابيا، والسلطات الحكومية على التزامها باستضافة هذا الحدث الرائع بعد إخطار قصير”.

وأضاف إنفانتينو “تَلعب بطولة كأس العالم تحت 20 سنة دورًا جوهريًّا في جهود الفيفا للترويج لكرة القدم لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، فقد شهدت هذه البطولة منذ سنة 1977 كوكبة من أعظم اللاعبين، كدييغو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، وبول بوغبا، وإيرلينغ هالاند، وغيرهم الكثير، وستكون نسخة هذا العام مصدر إلهام كبير لنجوم الغد، لأنها تُنظم في بلد يعيش ويتنفس كرة القدم”.

وستجري القرعة الرسمية لكأس العالم للشباب 2023 يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.