المغرب يعلن الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال

أعلن العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال الملك محمد السادس في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية “الترشيح المشترك الذي يُعَد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوربا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”.

وأضاف “هذا الترشح سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.

أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.https://t.co/R0De8rheOZ pic.twitter.com/SOaTt3Xtmi — Agence MAP (@MAP_Information) March 14, 2023

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال شريكا محتملا في ملفهما لعام 2030، ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدّم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوربيتين في عرض مشترك.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 المقدَّمة من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الثلاثاء في رواندا.

وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحفل (الكاف)، حيث ألقى رسالة الملك عقب تسلم الجائزة.

السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتسلم جائزة الكاف لأفضل إنجازات عام 2022 والتي تحصل عليها "صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله" pic.twitter.com/JNXsvHxTu8 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) March 14, 2023

وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط، وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.

وأذهل المنتخب المغربي العالم في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي، عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي حيث خسر أمام فرنسا، واحتل المغرب في النهاية المركز الرابع خلف كرواتيا.

🚨 عـــاجـــل | المغرب ينضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030#كأس_العالم#WorldCup — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

وهناك عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 من دول بأمريكا الجنوبية، هي الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي. واستضافت أوروغواي أول نهائيات لكأس العالم في عام 1930.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا تلعب ما مجموعه 104 مباريات.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على شكل جديد لكأس العالم، الثلاثاء، مع وجود 12 مجموعة يتأهل أول فريقين منها بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث إلى مراحل خروج المغلوب التي ستكون بداية من دور 32.