بعد هزائم متتالية.. الزمالك يعلن إقالة مدربه البرتغالي فيريرا

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي قرر “توجيه الشكر” إلى المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا والجهاز الفني المعاون له من الأجانب.

وكتب منصور في بيان عبر حسابه على فيسبوك، مساء الثلاثاء، أن القرار “مؤجل” وتم اتخاذه منذ “يومين” في اجتماعه الأخير.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن المجلس قرر “توجيه الشكر إلى فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية”.

وأعلن البيان تعيين “أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول” محل فيريرا، وكذلك تعيين “حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين”، وتعيين “محمود فايز محللا للأداء”، واستمرار “أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى”.

وأضاف أنه تقرر “استمرار أمير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة مسؤولا عن قطاع كرة القدم في النادي”.

وذكر البيان أنه سيتم “التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي”، مشيرا إلى أن “هذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم”.

وطالب باستمرار “الدعم الجماهيري” للفريق خلال المباريات المتبقية.

وجاءت إقالة فيريرا بعد نحو ساعة واحدة فقط من خسارة الفريق أمام مضيفه غزل المحلة 1-2، في استمرار لمسلسل الهزائم للفريق الأبيض.

ولم يذق الزمالك طعم الفوز في المباريات الست التي خاضها منذ بداية 2023.

ومن بين خمس مباريات في الدوري، خسر الزمالك ثلاث مباريات من المحلة والأهلي وأسوان، كما تعادل مع الداخلية ومع الاتحاد السكندري.

وودّع الزمالك كأس مصر بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام بيراميدز في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الزمالك قد أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس/آذار 2022، ليفوز معه بالدوري والكأس.

وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015، وتُوج معه بثنائية الدوري والكأس.

ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة، وكان أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.