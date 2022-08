ليست المرة الأولى.. ناد إنجليزي يوفر قاعة صلاة للمسلمين خلال إحدى مبارياته

قال نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي إنه خصص قاعة للمشجعين من المسلمين لأداء صلاة المغرب خلال مباراته في كأس الرابطة غدًا الأربعاء.

وذكر النادي في تغريدة على تويتر أنه يتفهم ضرورة أن يؤدي المشجعون المسلمون صلاة المغرب، التي سيدخل وقتها خلال المباراة.

ودعا النادي مشجعيه إلى سؤال العاملين في الاستاد عن القاعة المخصصة لأداء الصلاة.

All adult Muslims have to observe 5 obligatory prayers every day. For our Muslim supporters we understand observing their prayers is a necessity and we are proud to be able to have the provisions in place to provide this during any event at Ewood Park. #OneRovers | #Rovers 🔵⚪️

