رياضة|بريطانيا

ليست المرة الأولى.. ناد إنجليزي يوفر قاعة صلاة للمسلمين خلال إحدى مبارياته

صورة أرشيفية لمسلمين خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك الماضي على ملعب النادي (مواقع التواصل)
9/8/2022-|آخر تحديث: 9/8/202211:06 PM (مكة المكرمة)

قال نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي إنه خصص قاعة للمشجعين من المسلمين لأداء صلاة المغرب خلال مباراته في كأس الرابطة غدًا الأربعاء.

وذكر النادي في تغريدة على تويتر أنه يتفهم ضرورة أن يؤدي المشجعون المسلمون صلاة المغرب، التي سيدخل وقتها خلال المباراة.

ودعا النادي مشجعيه إلى سؤال العاملين في الاستاد عن القاعة المخصصة لأداء الصلاة.

وأعلن النادي قبل عام تخصيص مكان لمشجعيه من المسلمين لتأدية الصلاة أثناء مباراة للفريق.

كما فتح النادي ملعبه لأداء صلاتي عيدي الفطر والأضحى الماضيين أمام المسلمين في المدينة.

المصدر : خدمة سند