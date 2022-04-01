“للأسف إنها كرة القدم”.. رئيس الفيفا يعلّق على طلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)

علّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، على طلب المنتخب الجزائري إعادة مباراته مع المنتخب الكاميروني، التي أقيمت في الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي ردّه على سؤال بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون قال إنفانتينو “لا علم لي بهذا الطلب”.

وأضاف “الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للأسف إنها كرة القدم”، في إشارة إلى نتيجة المباراة وعدم تأهل الجزائر لكأس العالم.

Une journaliste algérienne frustrée par la défaite de l’Algérie demande à Infantino si le match sera rejoué. 🤣 [🎥 Source : Azzeddine Bouherrou] pic.twitter.com/vl9HWFbI8C — CFOOT (@cfootcameroun) April 1, 2022

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، طالب الخميس، الفيفا بإعادة مباراة الإياب الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022، جراء ما وصفه بـ”التحكيم الفاضح”.

وأفاد الاتحاد في بيان بتصميمه “على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه، وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم”.

كما طالب الاتحاد في بيانه بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

وعقب الهزيمة وإقصاء منتخب محاربي الصحراء صبّت الجماهير الجزائرية جام غضبها على حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما، الذي اتهمته بـالتحيّز للكاميرون.

•الفاف تقدم طعنا للفيفا بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 31, 2022

وبدت الجزائر في طريقها للتأهل إلى نهائيات المونديال عندما هز أحمد توبة الشباك قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الإضافي، لكن مع تقدّم المنتخب الكاميروني للهجوم بكل خطوطه في آخر لعبة بالمباراة، سقطت الكرة أمام توكو إيكامبي بعد تمريرة بالرأس من مايكل نجادو-نجادجي ليسجّل هدف الفوز غير المتوقّع.

وانتصرت الكاميرون بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعد تعادل الفريقين 2-2 في النتيجة الإجمالية، لتتأهل إلى كأس العالم للمرة الثامنة بعد فوز الجزائر 1-صفر في لقاء الذهاب يوم الجمعة، وهي نتيجة جعلتها المرشّحة الأوفر حظًا للصعود.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير/كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.