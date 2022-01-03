شاهد: لاعب أمريكي يشهر إسلامه في مسجد بالأردن

أشهر لاعب كرة السلة الأمريكي (كوينتن لي) المحترف في صفوف نادي الجليل الرياضي الأردني إسلامه.

وأظهر مقطع مصوّر نشرته وسائل إعلام محلية اللاعب وهو ينطق الشهادتين في مسجد بمدينة إربد الأردنية.

اللاعب الأمريكي كوينتن لي المحترف بنادي الجليل الرياضي لكرة السلة يشهر إسلامه في مسجد بمدينة إربد الأردنية#الأردن pic.twitter.com/yz265noic5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2022

ويبلغ اللاعب الأمريكي من العمر 29 عاما، وانضم إلى نادي الجليل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولعب كوينتن لي سابقا في فريق (غزة هاشم الأردني) كما لعب قبل ذلك في المغرب والمكسيك.

وشهدت الساحات الرياضية العربية خلال الأعوام الماضية إشهار عدد من اللاعبين المحترفين إسلامهم بعدما جاءوا للمعيشة واللعب في المنطقة العربية.

وفي يونيو/حزيران 2019، أعلن الأمريكي جاسمون يونغ بلود لاعب فريق كرة السلة بنادي الوكرة القطري اعتناقه الإسلام، وقال إنه اتخذ القرار بعد دراسة مستفيضة وتساؤلات عديدة قبل أن يبلغ أسرته برغبته في إشهار إسلامه رسميا.