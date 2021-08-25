الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل الأهلي مع الجونة 3/ 3، وهبوط وادي دجلة من الدوري الممتاز عقب تعادله مع سيراميكا سلبيا، وضمان البنك الأهلي البقاء في الموسم المقبل بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيا أيضا.

وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة السادسة، وأضاف المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وأهدر طارق حامد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014 / 2015.

وفي المباراة الثانية، تعادل الأهلي مع الجونة 3/3. وسجل أهداف الاهلي علي معلول في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وحسين الشحات في الدقيقة 69 ومحمد شريف في الدقيقة 82، فيما سجل أهداف الجونة محمد نجيب في الدقيقة السابعة ومحمود الشبراوي في الدقيقة 86 وعمر السعيد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.