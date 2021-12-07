بلغت قطر الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة على أراضيها، عقب فوزها على نظيرتها عمان بهدفين لواحد، الجمعة، في ملعب “المدينة التعليمية” ضمن منافسات المجموعة الأولى.
العراق يودع كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام قطر (فيديو)
تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي بالفوز 3-صفر على نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للبطولة المقامة في قطر.
وسجلت قطر ثلاثة أهداف في اخر ثماني دقائق من المباراة عبر المعز علي في الدقيقة 82.
🥅⚽️ كما عودنا… المعز علي يسجل في بطولة أخرى#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/NXwQATcvHV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر بعدها بدقيقتين.
🥅⚽️ أكرم عفيف يضاعف النتيجة بهدف ثان#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/sqzQcZKCyU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
واختتم حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد بلاده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.
🥅⚽️ حسن الهيدوس يضيف الهدف الثالث لمنتخب قطر#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/XWgqN8Bfji
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وضمنت قطر التأهل إلى دور الثمانية بعد تحقيقها فوزين على البحرين (1-صفر) وعمان (2-1)، فيما ودع العراق البطولة بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار وتعادل في مباراتين.
بذلك يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية.