العراق يودع كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام قطر (فيديو)

تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي بالفوز 3-صفر على نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للبطولة المقامة في قطر.

وسجلت قطر ثلاثة أهداف في اخر ثماني دقائق من المباراة عبر المعز علي في الدقيقة 82.

وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر بعدها بدقيقتين.

واختتم حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد بلاده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

وضمنت قطر التأهل إلى دور الثمانية بعد تحقيقها فوزين على البحرين (1-صفر) وعمان (2-1)، فيما ودع العراق البطولة بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار وتعادل في مباراتين.

بذلك يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية.