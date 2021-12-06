لحقت تونس بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021 عقب فوزها أمام نظيرتها الإمارات بهدفٍ وحيد، الإثنين، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية.
موريتانيا تهزم سوريا وتحقق فوزها الأول في كأس العرب (فيديو)
اقتنص منتخب موريتانيا فوزا مثيرا من نظيره السوري 2-1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، اليوم الإثنين.
⚽️🥅 محمد سويد لاعب وسط المنتخب الموريتاني يباغت دفاع المنتخب السوري ويحرز الهدف الأول لبلاده من ضربة رأس.#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #سوريا_موريتانيا #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/L0hikqClSV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وتقدم منتخب موريتانيا بهدف في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد لكن محمود البحر أدرك التعادل لسورية بعد دقيقتين فقط.
⚽️🥅 محمود البحر يعيد الأمل الى السوريين بإحرازه هدف التعادل#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #سوريا_موريتانيا #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/VlK8dItjBC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وفي الوقت بديل الضائع للمباراة خطف الطنجي حمية هدف الفوز القاتل لموريتانيا.
⚽️🥅 الطنجي حمية يسجل الهدف الثاني ويقتل الحلم السوري بالتأهل#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #سوريا_موريتانيا #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/yjrEIG5yw0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وحقق منتخب موريتانيا فوزه الأول في البطولة بعد أن مني بالخسارة في أول مباراتين في الوقت الذي تعرض فيه منتخب سوريا للهزيمة الثانية مقابل انتصار وحيد.
وحصد منتخب موريتانيا أول ثلاث نقاط له ليتذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سوريا.