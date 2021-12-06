موريتانيا تهزم سوريا وتحقق فوزها الأول في كأس العرب (فيديو)

اقتنص منتخب موريتانيا فوزا مثيرا من نظيره السوري 2-1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، اليوم الإثنين.

وتقدم منتخب موريتانيا بهدف في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد لكن محمود البحر أدرك التعادل لسورية بعد دقيقتين فقط.

وفي الوقت بديل الضائع للمباراة خطف الطنجي حمية هدف الفوز القاتل لموريتانيا.

وحقق منتخب موريتانيا فوزه الأول في البطولة بعد أن مني بالخسارة في أول مباراتين في الوقت الذي تعرض فيه منتخب سوريا للهزيمة الثانية مقابل انتصار وحيد.

وحصد منتخب موريتانيا أول ثلاث نقاط له ليتذيل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سوريا.