“كلنا أبو تريكة” يتصدر مواقع التواصل بعد هجوم عليه بعد تصريحاته عن المثلية الجنسية

شارك ناشطون ورياضيون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي في حملة لدعم نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في وجه الهجوم الذي يتعرض له بعد تصريحاته بشأن الدوري الإنجليزي والمثلية الجنسية.

You will never walk alone @trikaofficial.

We are normal people, it's meaning that men for women and women for men and there is no support to LGBT between us.

Trika represents me..

We are Muslims.♥️#we_support_abotreka#كلنا_ابو_تريكه pic.twitter.com/zePXMhqNaR pic.twitter.com/fl5xeULyhv

— Hamada Hassan (@knight_dreem) December 1, 2021