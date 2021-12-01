تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

“كلنا أبو تريكة” يتصدر مواقع التواصل بعد هجوم عليه بعد تصريحاته عن المثلية الجنسية

محمد أبوتريكة
نجم كرة القدم المصري محمد أبوتريكة (إنترسبت)
1/12/2021-|آخر تحديث: 1/12/202108:25 PM (مكة المكرمة)

شارك ناشطون ورياضيون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي في حملة لدعم نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في وجه الهجوم الذي يتعرض له بعد تصريحاته بشأن الدوري الإنجليزي والمثلية الجنسية.

وانتقد أبو تريكة حملة دعم المثلية الجنسية التي تجرى خلال جولتين في الدوري الإنجليزي، ويضع اللاعبون خلال المباريات شارات بألوان قوس قزح التي تشير لشعار المثلية الجنسية.

وقال أبو تريكة خلال مداخلة له في الاستوديو التحليلي لقناة (بي إن سبورتس) إن المثلية “لا تناسب الإسلام وضد الفطرة الإنسانية، خاصة أن كل الأديان السماوية تحارب تلك الظاهرة”.

وأوضح اللاعب أن ظاهرة المثلية “لا تتناسب مع الأعراف والتقاليد في المجتمع العربي والإسلامي”، مؤكدا أن هذا التصرف “لا علاقة له بالحرية وحقوق الإنسان، لأنها عكس الإنسانية”.

واقترح أبو تريكة بث مباريات الجولتين من دون الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباريات ويليها.

وعبّر كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل عن دعمهم لأبو تريكة وانتقدوا الهجوم الذي تشنه وسائل إعلام غربية ضده.

وانتقدت وسائل إعلام غربية أبو تريكة وطالب بعضها شبكة قنوات (بي إن سبورتس) بعدم ظهوره في الاستوديو التحليلي الفني الخاص بالدوري الإنجليزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

أبو تريكة يطالب النجوم العرب بالتصدي لحملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طالب لاعب كرة القدم المصري الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، اللاعبين العرب الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتصدي للحملات الرسمية التي تقيمها إدارة الدوري لدعم المثليين.

Published On 29/11/2021

بعد هجوم عمرو أديب ضد أبو تريكة.. بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي (فيديو)

هاجم نشطاء مواقع التواصل الإعلامي المصري عمرو أديب عقب إعلانه خلال برنامجه، أمس الإثنين، عزمه مقاضاة النادي الأهلي بسبب تهنئته لاعبه ولاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده.

Published On 9/11/2021

مصر.. “هجمة مرتدة” على مواقع التواصل ضد عمرو أديب بسبب أبو تريكة

تصاعدت حملة إلكترونية في مصر ضد المذيع عمرو أديب بعد تصريحاته بشأن النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، وإعلان اعتزامه مقاضاة الأهلي بسبب تهنئة لاعبه السابق بعيد ميلاده عبر منصاته.

Published On 10/11/2021
المزيد من رياضة
الأكثر قراءة