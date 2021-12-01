طالب لاعب كرة القدم المصري الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، اللاعبين العرب الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتصدي للحملات الرسمية التي تقيمها إدارة الدوري لدعم المثليين.
“كلنا أبو تريكة” يتصدر مواقع التواصل بعد هجوم عليه بعد تصريحاته عن المثلية الجنسية
شارك ناشطون ورياضيون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي في حملة لدعم نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في وجه الهجوم الذي يتعرض له بعد تصريحاته بشأن الدوري الإنجليزي والمثلية الجنسية.
You'll Never be Alone Trika #كلنا_ابو_تريكه pic.twitter.com/qog1QiLOQP
— Mahmoud M.Ibrahim (@MahmoudSayko) December 1, 2021
You will never walk alone @trikaofficial.
We are normal people, it's meaning that men for women and women for men and there is no support to LGBT between us.
Trika represents me..
We are Muslims.♥️#we_support_abotreka#كلنا_ابو_تريكه pic.twitter.com/zePXMhqNaR pic.twitter.com/fl5xeULyhv
— Hamada Hassan (@knight_dreem) December 1, 2021
وانتقد أبو تريكة حملة دعم المثلية الجنسية التي تجرى خلال جولتين في الدوري الإنجليزي، ويضع اللاعبون خلال المباريات شارات بألوان قوس قزح التي تشير لشعار المثلية الجنسية.
وقال أبو تريكة خلال مداخلة له في الاستوديو التحليلي لقناة (بي إن سبورتس) إن المثلية “لا تناسب الإسلام وضد الفطرة الإنسانية، خاصة أن كل الأديان السماوية تحارب تلك الظاهرة”.
وأوضح اللاعب أن ظاهرة المثلية “لا تتناسب مع الأعراف والتقاليد في المجتمع العربي والإسلامي”، مؤكدا أن هذا التصرف “لا علاقة له بالحرية وحقوق الإنسان، لأنها عكس الإنسانية”.
– بمثل هذا الرجل نحن نفتخر، عرفناه رجلاً في الحق لا يخشى لومة لائم، مواقفه مشرفه ويتحدث بلسان كل مسلم شريف غيور على دينه وعقيدته.
ابو تريكه رجل حر في زمن كثر فيه العبيىد.#كلنا_ابو_تريكه
— برشلونية❤💙| #LM7 (@wed_10_) November 30, 2021
واقترح أبو تريكة بث مباريات الجولتين من دون الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباريات ويليها.
وعبّر كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل عن دعمهم لأبو تريكة وانتقدوا الهجوم الذي تشنه وسائل إعلام غربية ضده.
لم تتركنا يوماً ، فلن نتركك أبداً
You Will Never Be Alone 💙 #كلنا_ابو_تريكه https://t.co/9oCo0bl0Wh pic.twitter.com/Sk4JOBkCcW
— شاكر 🕊️ (@_SHAKER_10) December 1, 2021
لن تسير وحدك أبدا #كلنا_ابو_تريكه #We_are_all_Abu_Trika#we_support_abotreka pic.twitter.com/NhcChECJin
— Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) December 1, 2021
ادعم ابوتريكة في رفضه استغلال كره القدم للترويج لاشاعة المنكر في المجتمعات pic.twitter.com/7XR4bhoiAr
— الخال اﻹسكندراني 💉💉 (@yfetiha) December 1, 2021
وانتقدت وسائل إعلام غربية أبو تريكة وطالب بعضها شبكة قنوات (بي إن سبورتس) بعدم ظهوره في الاستوديو التحليلي الفني الخاص بالدوري الإنجليزي.