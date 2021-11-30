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رياضة|قطر

في حفل مبهر.. افتتاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 (فيديو)

حفل افتتاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 لكرة القدم (رويترز)
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202109:57 PM (مكة المكرمة)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 لكرة القدم.

وأقيم حفل الافتتاح في استاد البيت، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو وعدد من الرؤساء والمسؤولين العرب.

وتضمن الحفل عروضا موسيقية وألعابا نارية بالإضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

كما تضمن الحفل فقرة لأداء النشيد الوطني لجميع البلدان العربية خلال افتتاح البطولة.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسّمين على 4 مجموعات.

والمنتخبات المشاركة هي: قطر والعراق والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان من قارة آسيا.

ومن قارة أفريقيا: مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وستقام البطولة على ستة ملاعب من الاستادات التي ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022.

وسوف تستمر البطولة، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأُقيمت آخر بطولة عربية عام 2012. وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب، وهي العراق (4 ألقاب) والسعودية (لقبين) وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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