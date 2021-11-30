في حفل مبهر.. افتتاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 (فيديو)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 لكرة القدم.

حضرة صاحب السمو : أعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق، وأهلا بجميع العرب في #دوحة_العرب #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/JLeHckSbZO — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 30, 2021

وأقيم حفل الافتتاح في استاد البيت، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو وعدد من الرؤساء والمسؤولين العرب.

رئيس الفيفا جياني أنفنتينو : قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم، والعالم غدا #تلفزيون_قطر

#كأس_العرب pic.twitter.com/un83QVES1M — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 30, 2021

وتضمن الحفل عروضا موسيقية وألعابا نارية بالإضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

حفل افتتاح بطولة #كأس_العرب لكرة القدم في استاد البيت بمدينة الخور https://t.co/xqAyRXqdek — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021

كما تضمن الحفل فقرة لأداء النشيد الوطني لجميع البلدان العربية خلال افتتاح البطولة.

أداء النشيد الوطني لجميع البلدان العربية خلال افتتاح بطولة #كأس_العرب#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/A3OYdhDpYm — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 30, 2021

ويشارك في البطولة 16 منتخبا مقسّمين على 4 مجموعات.

والمنتخبات المشاركة هي: قطر والعراق والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان من قارة آسيا.

ومن قارة أفريقيا: مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

"ياعرب أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت".. جحا يطرح سؤالا على الأمة: هل سنرجع .. متى سنرجع؟#كاس_العرب #قطر pic.twitter.com/604tJV6WJi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021

وستقام البطولة على ستة ملاعب من الاستادات التي ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022.

وسوف تستمر البطولة، التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأُقيمت آخر بطولة عربية عام 2012. وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب، وهي العراق (4 ألقاب) والسعودية (لقبين) وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.