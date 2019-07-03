شاهد: البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي "كوبا أمريكا"

تأهلت البرازيل لنهائي النسخة الـ 46 من كوبا أمريكا المقامة على أراضيها بعد اقصائها الأرجنتين من نصف النهائي.

ففي اللقاء الذي جرى بمدينة "بيلو هوريزونتي" نجح منتخب السامبا في الظفر به بهدفين دون رد.

حمل الهدف الأول توقيع غابريل جيسوس في الدقيقة الـ 19، فيما تكفل روبرتو فرمينو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة71.

وبهذه النتيجة ستواجه البرازيل في النهائي الفائز من مواجهة تشيلي حاملة اللقب وبيرو.

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