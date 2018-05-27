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شاهد: لحظة إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوربا

26/5/2018

أصيب نجم فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد الإسباني، ما أدى إلى خروجه من مباراة النهائي باكيا.

ونتجت الإصابة عن تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد.

وحاول صلاح معاودة اللعب لكن بدا أن الآلام عاودته ما اضطر المدرب يورغن كلوب إلى إخراجه، ليحل محله آدم لالانا في الدقيقة 33 من المباراة.

وأدت إصابة صلاح وخروجه في صدمة لدى مشجعي ليفربول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، لكن ريال مدريد تمكن من الفوز 3-1.

وقال محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إنه ينتظر معرفة التقرير الطبي عن إصابة محمد صلاح قبل انضمامه لبعثة الفريق الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

ورفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر استباق الأحداث مفضلا التريث حتى تتضح كافة المعلومات حول إصابة اللاعب.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إيطاليا لإقامة معسكر هناك استعدادا لمواجهة كولومبيا يوم الجمعة المقبل قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها في ختام المعسكر الأخير للفريق قبل المشاركة في كأس العالم.

وتخوض مصر نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.

المصدر : بي إن سبورتس + وكالات
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