البث الحي
رياضة

شاهد: قطر تكشف عن تصميم استاد على شكل "الطاقية" العربية التقليدية

24/8/2017

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 2022 في قطر عن شكل أحد الملاعب التي تعتزم إنشاءها لاستضافة مباريات المونديال، والذي يتخذ شكل "الطاقية" (القبعة) العربية التقليدية.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن تصميم استاد الثمامة، وهو سادس الملاعب المرشحة لاستضافة مونديال 2022 في قطر، يرمز إلى "الثقافة القطرية والعربية الغنية وتاريخ منطقتنا العريق" إذ استُوحي تصميم الاستاد من شكل "القحفية"، وهو الاسم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في الوطن العربي وبعض الدول الأخرى.

ويقع الاستاد على بعد ستة كيلومترات جنوبي العاصمة القطرية الدوحة، وتبلغ سعته 40 ألف مقعد، وسيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي.

وأوضحت اللجنة أن طاقة الاستاد الاستيعابية سيتم تخفيضها بعد البطولة بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية، وليوفر بنية تحتية رياضية عالية الجودة للدول النامية، حيث سيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم، وسيستخدم الاستاد بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة فرعاً من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية، كما سيحل فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا (مواقع التواصل)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر