شاهد: قطر تكشف عن تصميم استاد على شكل "الطاقية" العربية التقليدية

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 2022 في قطر عن شكل أحد الملاعب التي تعتزم إنشاءها لاستضافة مباريات المونديال، والذي يتخذ شكل "الطاقية" (القبعة) العربية التقليدية.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن تصميم استاد الثمامة، وهو سادس الملاعب المرشحة لاستضافة مونديال 2022 في قطر، يرمز إلى "الثقافة القطرية والعربية الغنية وتاريخ منطقتنا العريق" إذ استُوحي تصميم الاستاد من شكل "القحفية"، وهو الاسم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في الوطن العربي وبعض الدول الأخرى.

ويقع الاستاد على بعد ستة كيلومترات جنوبي العاصمة القطرية الدوحة، وتبلغ سعته 40 ألف مقعد، وسيستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي.

وأوضحت اللجنة أن طاقة الاستاد الاستيعابية سيتم تخفيضها بعد البطولة بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية، وليوفر بنية تحتية رياضية عالية الجودة للدول النامية، حيث سيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم، وسيستخدم الاستاد بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة فرعاً من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية، كما سيحل فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا.