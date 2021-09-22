معظمها ممولة بالكامل.. دليلك لأبرز المنح الدراسية في أوربا والولايات المتحدة

الدراسة في الولايات المتحدة وجامعات أوربا، هدف وحلم الكثير من الطلاب، لاسيما هؤلاء الطامحين لاستكمال تعليمهم ما بعد الجامعي بشكل أكثر احترافية وتعمقًا.

وفي القائمة التالية نستعرض معكم أبرز المنح الدراسية التي تستقبل طلبات الالتحاق من المتقدمين من دول الشرق الأوسط.

1- منح برنامج Fulbright Scholarships (ممولة بالكامل)

عبارة عن 4 آلاف منحة يقدمها برنامج (Fulbright Scholarships) للطلاب الدوليين الراغبين في دراسة الماجستير أو الدكتوراة في إحدى جامعات الولايات المتحدة.

تتميز هذه المنحة بأنها توفر للطلاب كافة مصاريف الدراسة والمعيشة وتكاليف السكن، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقدم للطلاب راتبًا شهريًا ثابتًا، كما أنها تدفع لهم التأمين الصحي طوال فترة الدراسة.

ولكي يحصل الطالب على هذه المنحة، يجب أن يثبت حاجته إليها وعدم قدرته على تغطية تكاليف الدراسة في الولايات المتحدة، كما يجب عليه أن يثبت امتلاكه لشهادة تؤكد إتقانه للغة الإنجليزية كاختبار (أيلتس أو توفل).

المنحة متاحة أمام الطلاب من جميع المجالات الدراسية، باستثناء مجالات الطب، وطب الأسنان، والتمريض، وعلم النفس السريري، وإدارة الأعمال، والفنون، والسينما والهندسة المعمارية.

مدة المنحة: عامان على الأكثر.

2- منح جامعة إدنبرغ البريطانية (ممولة بالكامل)

يقدم برنامج (Mastercard Foundation Scholars) في جامعة إدنبرة منحًا دراسية كاملة للطلاب من دول أفريقيا، الذين يظهرون إمكانات أكاديمية وقيادية كبيرة ولكن لديهم القليل من الفرص التعليمية.

البرنامج يوفر درجة الماجستير عبر الإنترنت.

تغطي المنحة الرسوم الدراسية كاملة وراتب دراسة صغير للسماح بالوصول إلى الإنترنت عالي الجودة.

والبرامج الدراسية المتاحة هي: ماجستير التنمية الدولية، وماجستير السياسية الصحية العالمية، وماجستير إدارة انبعاثات الكربون، وماجستيرالأمن الغذائي العالمي والتغذية، وماجستيرعلوم البيانات والتكنولوجيا والابتكار، وماجستير التربية الرقمية، وماجستير العدالة الاجتماعية والعمل المجتمعي.

مدة المنحة: عام واحد.

3- برنامج المنح المشترك بين البنك الدولي وحكومة اليابان (ممولة بالكامل)

يقدّم برنامج المنح الدراسية المشتركة بين اليابان والبنك الدولي منح دراسية في الولايات المتحدة ممولة بالكامل لطلاب الدول النامية حتى يواصلوا دراساتهم العليا في إحدى الجامعات الكبرى.

يستطيع الطلاب الاختيار من بين ثماني جامعات في الولايات المتحدة، بينها هارفارد، وشيكاغو، وكولومبيا.

يغطي هذا البرنامج كافة تكاليف الدراسة والسفر، بالإضافة إلى تقديم بدل شهري لتغطية تكاليف السكن والإقامة.

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4- منحة أمستردام للتميز (ممولة بالكامل)

منحة التميز في أمستردام هي منحة ماجستير تقدمها كلية العلوم بجامعة أمستردام وممولة بالكامل.

مدة المنحة سنة دراسية واحدة مع إمكانية التمديد لعامين.

تستهدف هذه المنحة جميع الطلاب من خارج الاتحاد الأوربي.

المنحة بقيمة 25 ألف يورو تغطي نفقات الدراسة والمعيشة.

5- منحة (DAAD) للتخصص في الهندسة بألمانيا (ممولة بالكامل)

وهي من أشهر برامج المنح الدراسية في ألمانيا.

المنحة ممولة بالكامل للطلاب الدوليين لمتابعة الماجستير أو الدكتوراة في أفضل الجامعات الألمانية.

تغطي منحة DAAD المدفوعات الشهرية البالغة 850 يورو للخريجين، أو 1200 يورو لمرشحي الدكتوراة.

6- منح (Emile Boutmy) في معهد الدراسات السياسية في باريس

تهدف هذه المنحة إلى جذب أفضل الطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوربي للالتحاق بمعهد الدراسات السياسية.

يقدم البرنامج منحة مالية بقيمة 5000 إلى 10000 يورو لمدة سنتين لطلاب الدراسات العليا.

ومنحة مالية تتراوح بين 3000 إلى 12300 يورو لمدة 3 سنوات لطلاب البكالوريوس.