رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

أعلن عدد من الدول العربية أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد أن تعذرت رؤية الهلال في تلك الدول.

وتعتمد الدول الإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة في اعتماد دخول الشهر المعظم.

وأعلنت كل من مصر واليمن والعراق ولبنان، الأحد، أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ و (2021) مـ.

وفي بيانات منفصلة، أعلن مفتي كل من مصر ولبنان، شوقي علام، وعبد اللطيف دريان، وديوان الوقف السني بالعراق، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة، أنه تعذرت رؤية هلال رمضان الأحد، ومن ثم فإن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان.

فيما أعلنت كل من المحكمة العليا السعودية وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنه لم يرد ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وستُعقد جلسة لتحري الهلال، مساء الإثنين، وفق وكالتي الأنباء الرسميتين.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات يمنية منذ عام 2014، أن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء أول شهر رمضان، وفق وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بالحكومة غير المعترف بها.

مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد، الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

قطر

وزارة الأوقاف القطرية تقرر إعادة تحري رؤية هلال رمضان الإثنين.

اجتمعت اللجنة اليوم ونظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان مساء يوم 29 رجب، فلم يتقدم اليوم أحدُ للإدلاء بالشهادة

وعليه رأت اللجنة استمرار عملها، وإعادة تحري الرؤية يوم غدً.#وزارة_الأوقاف#انا_ملتزم_بالكمامة — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 11, 2021

السعودية

المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الإثنين وتصدر قرار بهذا الشأن.

#عاجل #المحكمة_العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر #رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 11, 2021

الكويت

هيئة الرؤية الشرعية في الكويت تعلن الإثنين المتمم لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تقرر استمرار اجتماعها ليوم غدٍ التماساً لرؤية هلال رمضان https://t.co/cXyGfRRQE7#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 11, 2021

الإمارات

أعلنت الإمارات تحري هلال شهر رمضان غدا الإثنين.

اليمن

وزير الأوقاف اليمني: إعادة تحري رؤية هلال رمضان الإثنين.

لبنان

دار الفتوى اللبنانية: الإثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام رمضان.

دريان: الثلاثاء 13 نيسان أول أيام شهر رمضان المبارك https://t.co/4AawZBGByF — National News Agency (@NNALeb) April 11, 2021

العراق

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.