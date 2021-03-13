أول ظهور على شاشة عربية.. الجزيرة مباشر تلتقي بأيقونة تطبيق “كلوب هاوس” (فيديو)

أجرى مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن مقابلة مع أكسيل منصور، الذي تظهر صورته كأيقونة تطبيق كلوب هاوس، والذي يظهر للمرة الأولى على شاشة عربية.

وقال منصور، وهو موسيقار، إنه مستخدم للتطبيق وإن هناك 6 أشخاص آخرين قبله كانوا على واجهة التطبيق.

وأوضح أن التطبيق يضع صورة مستخدمين على واجهته لفترة من الزمن تبدأ من أسابيع وتمتد لعدة أشهر، مشيرا إلى أنه هو الشخص السابع حاليا على واجهة التطبيق.

وأضاف منصور أن مشاركته في التطبيق أتاحت له فرصة لم يكن يتوقعها، وخاصة بعد وضع صورته على الواجهة، فقد زادت شهرته كموسيقي، ووضعه ذلك على الساحة العالمية.

وأوضح أن ذلك وضع عليه ضغوطا كبيرة خاصة بعد الاهتمام والشهرة التي نالها كموسيقي من خلال التطبيق.

وقال إنه انضم إلى كلوب هاوس بعد دعوة من صديق له، أرسل له رابطا ودعوة إلى الانضمام دون شرح واف عنه، موضحا أنه دخل التطبيق فوجد أناسا ينخرطون في مناقشة موضوعات مختلفة في دردشة صوتية.

وقال إنه تساءل بعدها “هل يوجد هناك أي فرصة لموسيقيين وسط هذه الدردشة”؟ مستدركا بالقول إن انطلاقته كانت في هذه اللحظة بالذات.

wow. this all started with singing lullabies with a couple of friends on this app called clubhouse and now we’re here! I AM AN ICON 🤯 thank you @joinclubhouse for this opportunity, you da coolest. pic.twitter.com/RyPZPClzDf — Axel Mansoor (@iamaxelm) February 10, 2021

وشرح أنه وسط هذه الدردشات أخذ يقدم أغنيات هادئة، وقال “بعد يوم طويل وشاق، كنت أدخل إلى التطبيق وأغني بعض الأغاني الهادئة للناس”.

وأكد أن تلك كانت انطلاقته، فبعد أن كان يغني لشخص أو شخصين في غرفة الدردشة أصبح عدد مستمعيه الآن نحو 5 آلاف شخص، مشيرا إلى أن تلك كانت “رحلة مذهلة”.

وحول فرص وجود منصة للمشاركين العرب في اتخاذ المنصة للتعبير عن الآراء السياسية في ظل التضييق الحكومي، قال منصور إن التطبيق به مساحة كبيرة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم وفي كل الموضوعات التي تهم حياتهم سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها.

هاشتاج.. يدخل عالم كلوب هاوس

كان برنامج هاشتاج، على شاشة الجزيرة مباشر، قد أصبح أول برنامج تلفزيوني يدخل عالم كلوب هاوس في الوطن العربي.

وبحلقة من البرنامج تناقش إجابة عن سؤال “لماذا نعمل؟” بدأ البرنامج بثّه من التطبيق قبل أسابيع ليمثل انطلاقة جديدة، لاستقطاب جمهور عربي يهتم بموضوعات مختلفة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن، إنه دخل التطبيق في أول مرة لاستكشاف مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذين لجأوا للتطبيق بعد إغلاق حسابه على تويتر.

وأوضح أن التطبيق ليس جديدا بالكامل لكن بدأ يكتسب شهرة في الفترة الأخيرة، وهو منصة صوتية ويختلف بهذا عن المنصات الأخرى التي تعتمد على الصورة والفيديو، ما يجعله يمثل تجربة فريدة ومختلفة.

وقال إن المنصة أصحبت ملاذا أمنا للأصوات العربية، إذ وجد فيها أصواتا عربية تتحدث عن موضوعات مختلفة سياسية واقتصادية ومناقشات مختلفة تخص الشأن العربي والكثير من الموضوعات المتنوعة بما فيها الطبخ.

كلوب هاوس

وانتشر تطبيق (كلوب هاوس) وهو عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي عن طريق الدردشة الصوتية المباشرة في الآونة الأخيرة، واستقطب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص حول موضوعات مختلفة، من السياسة إلى الاقتصاد وحتى القضايا الاجتماعية والموضوعات الخفيفة.

ويستضيف التطبيق مناقشات بين أصحاب رؤوس الأموال، ومجموعة متنوعة من البرامج الحوارية للمشاهير والعروض المسرحية والمناقشات السياسية.

وتشبه غرفة المحادثة المكالمة الجماعية، ولكن مع وجود بعض الأشخاص يتحدثون بينما يستمع الباقي إليهم، وبمجرد انتهاء المحادثة يتم إغلاق الغرفة ولا يمكن حفظ المحادثة أو استرجاعها في وقت لاحق.