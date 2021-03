أول ظهور على شاشة عربية.. الجزيرة مباشر تلتقي بأيقونة تطبيق “كلوب هاوس” (فيديو)

أجرى مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن مقابلة مع أكسيل منصور، الذي تظهر صورته كأيقونة تطبيق كلوب هاوس، والذي يظهر للمرة الأولى على شاشة عربية.

وقال منصور، وهو موسيقار، إنه مستخدم للتطبيق وإن هناك 6 أشخاص آخرين قبله كانوا على واجهة التطبيق.

وأوضح أن التطبيق يضع صورة مستخدمين على واجهته لفترة من الزمن تبدأ من أسابيع وتمتد لعدة أشهر، مشيرا إلى أنه هو الشخص السابع حاليا على واجهة التطبيق.

وأضاف منصور أن مشاركته في التطبيق أتاحت له فرصة لم يكن يتوقعها، وخاصة بعد وضع صورته على الواجهة، فقد زادت شهرته كموسيقي، ووضعه ذلك على الساحة العالمية.

وأوضح أن ذلك وضع عليه ضغوطا كبيرة خاصة بعد الاهتمام والشهرة التي نالها كموسيقي من خلال التطبيق.

وقال إنه انضم إلى كلوب هاوس بعد دعوة من صديق له، أرسل له رابطا ودعوة إلى الانضمام دون شرح واف عنه، موضحا أنه دخل التطبيق فوجد أناسا ينخرطون في مناقشة موضوعات مختلفة في دردشة صوتية.

وقال إنه تساءل بعدها “هل يوجد هناك أي فرصة لموسيقيين وسط هذه الدردشة”؟ مستدركا بالقول إن انطلاقته كانت في هذه اللحظة بالذات.

wow. this all started with singing lullabies with a couple of friends on this app called clubhouse and now we’re here! I AM AN ICON 🤯 thank you @joinclubhouse for this opportunity, you da coolest. pic.twitter.com/RyPZPClzDf

— Axel Mansoor (@iamaxelm) February 10, 2021