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تقارير|المملكة العربية السعودية

القدس العربي: السعودية تستأجر آلاف الجنود التشاديين

17/4/2018

قالت صحيفة القدس العربي إن الرئيس التشادي إدريس ديبي غادر قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في منطقة الظهران في السعودية الإثنين، عقب مشاركته في تمرين درع الخليج المشترك.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التشادي وصل السعودية الأحد ومعه فرقة عسكرية، وهو ما يؤكد أنباءً متواترة تحدثت عن استئجار الرياض آلاف الجنود التشاديين للعمل في السعودية كمرتزقة.

وبحسب القدس العربي فإن تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن إقدام الرياض على توقيع عقود سرية لاستئجار آلاف الجنود التشاديين ككتائبَ تخضع لإدارة محمد بن سلمان قبل تسلّمه ولاية العهد.

ونسبت الصحيفة إل مصادر لم تسمها أن لجوء السعودية إلى هذه الاتفاقيات يعود إلى نصائح غربية دعت ابن سلمان إلى تعميق علاقات بلاده مع دول أفريقية ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

المصدر : صحف عربية
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