قوى فلسطينية تقيم بيت عزاء للجندي المصري محمد صلاح (فيديو)

أقامت القوى الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بيت عزاء، الاثنين، تكريمًا للجندي المصري محمد صلاح مُنفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية مع إسرائيل.

ووضع الفلسطينيون في قلب بيت العزاء صورة كبيرة للجندي المصري الذي وصفوه بـ”الشهيد البطل” محمد صلاح، مع علمَي فلسطين ومصر.

ووجّه عبد الرحمن أبو الرب، المتحدث باسم القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، رسالة إلى أهل الجندي المصري، “وبارك لهم باستشهاد ابنهم”.

وقال “نوجه رسالتنا من جنين إلى أهله، ونبارك لهم هذا العرس وهذه الشهادة، فقد اختاره الله عز وجل ليكون شهيدًا، وعلينا إيصال رسالة إلى الأمة العربية والاسلامية أننا جميعًا على هذا الطريق، ونحن متوحدون أمام العدو الصهيوني”.

ونفّذ صلاح هجومًا، السبت، على الحدود المصرية الإسرائيلية، أدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

وأعلنت إسرائيل أنها “ستحقق بدقة” في حيثيات الحادثة “النادرة والخطيرة”، بينما أكدت السلطات المصرية تعاونها في هذا الجانب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجّه “رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية: نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا”.

وذكر الجيش المصري في بيان أن “عنصر أمن” كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، مما تسبب في “تبادل لإطلاق النار” قُتل على إثره.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

واقتصر التطبيع بين مصر وإسرائيل على المستوى السياسي، في حين ما زال الرفض الشعبي المصري للاحتلال حاضرًا وبقوة.