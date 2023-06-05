رئيس استخبارات بريطانيا يهنئ وزير الخارجية التركي الجديد على “حساب زائف”

هنأ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي 6) ريتشارد مور، وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، بمنصبه، إلا أن تهنئته جاءت مع إشارة إلى حساب زائف على تويتر يحمل اسم “فيدان”.

وأعرب مور في تغريدة باللغة التركية عبر تويتر، أمس الأحد، عن تمنياته بالنجاح “للصديق والزميل السابق” فيدان في منصبه الجديد.

Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr https://t.co/3Jng7GkwVr — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

وأشار مور في تغريدته إلى مستخدم يحمل اسم هاكان فيدان، ثم يتبين له لاحقا أن الحساب ليس لوزير الخارجية التركي الجديد، فكتب تغريدة أخرى ممازحًا: تمنياتي الطيبة حقيقية حتى لو كان الحساب مزيفا.

Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek! 😊 https://t.co/NCpoozWZbb — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

تجدر الإشارة إلى أن مور شغل منصب سفير بريطانيا لدى أنقرة بين عامي 2014 و2017.

بلينكن يهنئ

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، نظيره التركي بمنصبه الجديد، وقال في تغريدة: أهنئ وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه بفارغ الصبر إلى مواصلة العمل مع وزارة الخارجية التركية، مشددا على أن تركيا حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

Congratulations to Hakan Fidan, Turkiye’s new Foreign Minister. Looking forward to continuing to work with @MFATurkiye as valued @NATO Allies and partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 4, 2023

تهانٍ من نظراء ومسؤولين

وكان وزير الخارجية التركي الجديد، قد تلقى مباركات وتهانيَ بمنصبه الجديد من نظرائه ومسؤولين في الاتحاد الأوربي.

وفي تغريدة عبر تويتر قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز علاقات التعاون والروابط بين البلدين، وتباحث المشاكل المشتركة بين البلدين مع نظيره الجديد.

Congratulations to Hakan Fidan on his appointment as Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye. I look forward to our cooperation and strengthen ties between 🇳🇱and 🇹🇷 in order to address shared challenges. (1/2) — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) June 4, 2023

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني عبر توتير أيضا: نهنئ هاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيرا لخارجية تركيا الدولة الصديقة والحليفة في الناتو والشريكة الاستراتيجية في البحر المتوسط.

وأعرب تاجاني الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيسة الوزراء عن استعداد إيطاليا للعمل المشترك مع فيدان للتغلب على التحديات العالمية، قائلا: أتمنى لك عملا رائعا.

Congratulazioni a Hakan Fidan per la sua nomina a Ministro degli Esteri della #Turchia, paese amico, alleato NATO e partner strategico nel Mediterraneo. Siamo pronti a lavorare insieme per affrontare le sfide globali. Buon lavoro!@MFATurkiye — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 4, 2023

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مهنئًا فيدان: تحارب بريطانيا وتركيا التهديدات الإرهابية وتعملان جنبا إلى جنب في الناتو، وإنني أتطلع إلى العمل المشترك وتعميق صداقتنا.