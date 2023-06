رئيس استخبارات بريطانيا يهنئ وزير الخارجية التركي الجديد على “حساب زائف”

هنأ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي 6) ريتشارد مور، وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، بمنصبه، إلا أن تهنئته جاءت مع إشارة إلى حساب زائف على تويتر يحمل اسم “فيدان”.

وأعرب مور في تغريدة باللغة التركية عبر تويتر، أمس الأحد، عن تمنياته بالنجاح “للصديق والزميل السابق” فيدان في منصبه الجديد.

وأشار مور في تغريدته إلى مستخدم يحمل اسم هاكان فيدان، ثم يتبين له لاحقا أن الحساب ليس لوزير الخارجية التركي الجديد، فكتب تغريدة أخرى ممازحًا: تمنياتي الطيبة حقيقية حتى لو كان الحساب مزيفا.

تجدر الإشارة إلى أن مور شغل منصب سفير بريطانيا لدى أنقرة بين عامي 2014 و2017.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، نظيره التركي بمنصبه الجديد، وقال في تغريدة: أهنئ وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه بفارغ الصبر إلى مواصلة العمل مع وزارة الخارجية التركية، مشددا على أن تركيا حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

Congratulations to Hakan Fidan, Turkiye’s new Foreign Minister. Looking forward to continuing to work with @MFATurkiye as valued @NATO Allies and partners.

وكان وزير الخارجية التركي الجديد، قد تلقى مباركات وتهانيَ بمنصبه الجديد من نظرائه ومسؤولين في الاتحاد الأوربي.

وفي تغريدة عبر تويتر قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز علاقات التعاون والروابط بين البلدين، وتباحث المشاكل المشتركة بين البلدين مع نظيره الجديد.

Congratulations to Hakan Fidan on his appointment as Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye. I look forward to our cooperation and strengthen ties between 🇳🇱and 🇹🇷 in order to address shared challenges. (1/2)

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) June 4, 2023