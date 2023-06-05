سياسة|تركيا

رئيس استخبارات بريطانيا يهنئ وزير الخارجية التركي الجديد على “حساب زائف”

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
5/6/2023

هنأ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي 6) ريتشارد مور، وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، بمنصبه، إلا أن تهنئته جاءت مع إشارة إلى حساب زائف على تويتر يحمل اسم “فيدان”.

وأعرب مور في تغريدة باللغة التركية عبر تويتر، أمس الأحد، عن تمنياته بالنجاح “للصديق والزميل السابق” فيدان في منصبه الجديد.

وأشار مور في تغريدته إلى مستخدم يحمل اسم هاكان فيدان، ثم يتبين له لاحقا أن الحساب ليس لوزير الخارجية التركي الجديد، فكتب تغريدة أخرى ممازحًا: تمنياتي الطيبة حقيقية حتى لو كان الحساب مزيفا.

تجدر الإشارة إلى أن مور شغل منصب سفير بريطانيا لدى أنقرة بين عامي 2014 و2017.

بلينكن يهنئ

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، نظيره التركي بمنصبه الجديد، وقال في تغريدة: أهنئ وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه بفارغ الصبر إلى مواصلة العمل مع وزارة الخارجية التركية، مشددا على أن تركيا حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تهانٍ من نظراء ومسؤولين

وكان وزير الخارجية التركي الجديد، قد تلقى مباركات وتهانيَ بمنصبه الجديد من نظرائه ومسؤولين في الاتحاد الأوربي.

وفي تغريدة عبر تويتر قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز علاقات التعاون والروابط بين البلدين، وتباحث المشاكل المشتركة بين البلدين مع نظيره الجديد.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني عبر توتير أيضا: نهنئ هاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيرا لخارجية تركيا الدولة الصديقة والحليفة في الناتو والشريكة الاستراتيجية في البحر المتوسط.

وأعرب تاجاني الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيسة الوزراء عن استعداد إيطاليا للعمل المشترك مع فيدان للتغلب على التحديات العالمية، قائلا: أتمنى لك عملا رائعا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مهنئًا فيدان: تحارب بريطانيا وتركيا التهديدات الإرهابية وتعملان جنبا إلى جنب في الناتو، وإنني أتطلع إلى العمل المشترك وتعميق صداقتنا.

المصدر : الأناضول