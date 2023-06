الأمم المتحدة تنتقد فرنسا وتدعوها إلى معالجة “مشكلات عنصرية متجذرة” في صفوف قوات الأمن

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز في صفوف قوات الأمن، وذلك بعد 3 أيام على إقدام شرطي على قتل فتى بالرصاص.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.

واندلعت أعمال عنف نتج عنها إحراق مقار بلديات ومدارس ومراكز شرطة بأحياء شعبية في أنحاء فرنسا على مدار اليومين الماضيين، ردًّا على مقتل الفتى نائل (17 عامًا) الثلاثاء، برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري في نانتير قرب العاصمة باريس.

Hundreds arrested as France rocked by new protests over police killing. #AFP

📸 @philippe_lopez

📸 Bertrand Guay

📸 @ZakriaAbdelkafi

📸 @Kenzotribou pic.twitter.com/qNvCbqYEoM

— AFP Photo (@AFPphoto) June 30, 2023