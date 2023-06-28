سياسة

مقتل شخصين بإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

رجال شرطة سعوديون بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة جدة (الفرنسية)
28/6/2023-|آخر تحديث: 29/6/202312:25 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأربعاء، بمقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة.

وأضافت أن “تبادل إطلاق النار مع المسلح أمام القنصلية الأمريكية أسفر أيضًا عن مقتل حارس أمن من الجنسية النيبالية”.

وتعرضت القنصلية الأمريكية في جدة لهجمات عدّة في الماضي، كان آخرها حين فجّر انتحاري نفسه يوم عيد استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 2016.

ولأكثر من عام، أغلقت السلطات السعودية الطريق أمام القنصلية الواقعة في حي نابض قرب ساحل البحر الأحمر، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية نقلها إلى حي المحمدية بعيدًا عن الكثافة السكانية.

وتعرضت القنصلية لهجوم آخر، في ديسمبر/كانون الأول 2004، نتج عنه مقتل 5 أشخاص.

المصدر : وكالات