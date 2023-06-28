مقتل شخصين بإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأربعاء، بمقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة.

وأضافت أن “تبادل إطلاق النار مع المسلح أمام القنصلية الأمريكية أسفر أيضًا عن مقتل حارس أمن من الجنسية النيبالية”.

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما… pic.twitter.com/Rcha7Vrdsu — واس العام (@SPAregions) June 28, 2023

وتعرضت القنصلية الأمريكية في جدة لهجمات عدّة في الماضي، كان آخرها حين فجّر انتحاري نفسه يوم عيد استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 2016.

ولأكثر من عام، أغلقت السلطات السعودية الطريق أمام القنصلية الواقعة في حي نابض قرب ساحل البحر الأحمر، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية نقلها إلى حي المحمدية بعيدًا عن الكثافة السكانية.

وتعرضت القنصلية لهجوم آخر، في ديسمبر/كانون الأول 2004، نتج عنه مقتل 5 أشخاص.