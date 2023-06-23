بينهم 50 صينيا.. السلطات الليبية تعتقل مجموعة تدير معملا لتعدين البتكوين (فيديو)

ألقت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، الخميس، القبض على مجموعة بينهم 50 شخصًا يحملون الجنسية الصينية، وضبطت معدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية.

وأكدت إدارة العمليات الأمنية عبر صفحتها على فيسبوك العثور “على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية” تشمل “منظومة التحويل الرقمية وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بالجهد الكهربائي العالي (التيرا)” خلال تفتيش المزرعة.

كما ضبطت الإدارة “أشخاصًا داخل الموقع من الجنسية الصينية من مشغلي هذه المنظومات بالإضافة إلى ضبط كافة المعدات الإلكترونية التي عثر عليها”، مشيرة إلى “تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة”.

بدوره أعلن النائب العام “ضبط 50 صينيًا يقومون بعمليات تعدين للعملات الرقمية المشفرة بمصنع حديد في مدينة زليتن”.

وأوضح أن فعلتهم “مخالفة للقانون”، حيث أنه استعملوا “أجهزة عالية الطاقة، وسخروا إمكانات مادية هائلة لتعدين العملات الافتراضية، ما نتج عن هذه العملية ضرر بالمال العام والمصلحة العامة”.

ووجّه النائب العام “بالاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام، والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة، ومخالفة قواعد السياسة النقدية”.

وتعد ليبيا من أكثر الدول العربية في عمليات تعدين البتكوين.

وأغلب عمليات تعدين العملات الإلكترونية تكون على المستوى الشخصي، مع وجود أيضًا “معامل التعدين”.