أحد الناجين: خفر السواحل اليوناني مسؤول عن غرق مركبنا وهذه تفاصيل ما حدث (فيديو)

قال “أبو الحسن”، وهو أحد الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين في البحر المتوسط، إن خفر السواحل اليوناني هو المسؤول عن غرق المركب، الذي كان يقل 750 شخصًا.

وأضاف أبو الحسن لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أنهم طلبوا من خفر السواحل اليوناني جرّ المركب بعد تعطّل محرّكه، لكنهم رفضوا وأخبروهم بأنه سيتم جر المركب وتسليمه إلى خفر السواحل الإيطالي.

وذكر شاهد العيان الذي كان على متن المركب الغارق، أنه تم ربط قاربهم في البداية بسفينة يونانية قدمت لإنقاذهم، وتابع “تم ربط المركب بقوة مما أدى إلى اصطدامه بالسفينة اليونانية وكاد يتحطم”.

وقال أبو الحسن إنه عندما حضر خفر السواحل اليوناني أبلغهم أنه سيجرّهم إلى المياه الإيطالية ويسلمهم إلى السلطات هناك.

أحد الناجين من قارب المهاجرين للجزيرة مباشر: خفر السواحل اليوناني هو من تسبب في غرق القارب pic.twitter.com/4uHsVJPnDz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2023

وأوضح أن الحبل الذي كان يربط القارب بسفينة خفر السواحل انقطع بعد المحاولة الأولى لجرّهم، وفي المرة الثانية قام خفر السواحل بجرهم بقوة؛ مما أدى إلى انقلاب المركب الذي كانوا على متنه وانقطاع الحبل مرة أخرى.

وذكر أبو الحسن أن خفر السواحل اليوناني ابتعدوا بعدها وظلّوا يشاهدون ما يحدث من دون أن يقدّموا أي مساعدة لمن كانوا على متن المركب الغارق.

وأشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كان خفر السواحل اليوناني هم من قطعوا الحبل، أم أنه انقطع بسبب انقلاب المركب.

وانتشلت قوات خفر السواحل حتى الآن أكثر من 120 جثة، ويعتقد أن يكون المئات قد لقوا حتفهم غرقًا.

وقضت محكمة كالاماتا في اليونان بسَجن 9 مصريين يُشتبه في وقوفهم وراء حادث الغرق تمهيدًا لمحاكمتهم.