“ممتلئ عن آخره”.. فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان (فيديو)

أظهرت مشاهد جديدة اللحظات الأخيرة لقارب المهاجرين غير النظاميين قبل غرقه قبالة ساحل اليونان، الذي أودى بحياة 82 شخصًا على الأقل.

وفي الفيديو المتداول يمكن ملاحظة القارب وهو ممتلئ عن آخره، ويسير في عرض البحر في الدقائق الأخيرة قبل توقفه، ومن ثم لاحقًا غرقه.

ولا تزال ملابسات الغرق غير واضحة، ويُعتقد بأن القارب العتيق غادر مصر ثم أقلّ مهاجرين من مدينة طبرق الساحلية الليبية في 10 يونيو/حزيران قبل الإبحار إلى إيطاليا، وقالت السلطات اليونانية إن الناجين أخبروهم بأن كل واحد منهم دفع 4500 دولار مقابل الرحلة.

وأخطرت إيطاليا اليونان في 12 يونيو/حزيران بوجود القارب في منطقة خاضعة لاختصاصها القضائي من أجل القيام بعمليات البحث والإنقاذ، واقتربت سفن تجارية من القارب وتابعته قوات خفر السواحل اليونانية ساعات عدة قبل انقلابه وغرقه.

لكن الملابسات الدقيقة لغرق القارب على الرغم من وجود خفر السواحل ما زالت غير واضحة.

ووُجّهت تهمة “التهريب غير القانوني” للبشر لـ9 مصريين موقوفين في كارثة غرق القارب.

"ممتلئ عن آخره".. فيديو جديد لقارب ⛴️ المهاجرين قبل غرقه قبالة ساحل #اليونان 🇬🇷 pic.twitter.com/2TAPd4O3R5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

هل خفر السواحل اليونانية متورطة؟

وجاء في تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية أن الناجين الذين استدعتهم أثينا للحصول على شهادات إضافية مطلع هذا الأسبوع، قالوا لأول مرة إن خفر السواحل حاول سحب قاربهم.

وقالت السلطات اليونانية إن القارب رفض مرارًا المساعدة اليونانية، لأنه يريد الذهاب إلى إيطاليا.

ورفضت السلطات روايات انقلاب القارب بعد أن حاول خفر السواحل قطره.

وفي بروكسل، قرر الاتحاد الأوربي تخصيص 15 مليار يورو من ميزانيته بين عامي 2024 و2027 لتعزيز سياسات الهجرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الأموال ستستخدم، من بين أمور أخرى، لتعزيز الشراكات مع دول ثالثة وتقديم المساعدة للاجئين في الشرق الأوسط والاستجابة للأزمات الإنسانية.