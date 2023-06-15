القبض على 9 مصريين في اليونان بعد غرق قارب مهاجرين ومقتل العشرات

أوقف 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي انقلب قبل أن يغرق، مما أدى الى مصرع 78 شخصًا على الأقل وفق حصيلة رسمية.

وأورد المصدر للوكالة أن قارب الصيد قد غادر مصر فارغًا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية في شرق ليبيا، وكان متوجهًا إلى إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الأشخاص أوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل إليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا “التهريب غير القانوني” للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت “خشيتها من (غرق) مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في البحر المتوسط على مدى عقد”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس، الأربعاء، أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصًا كانوا يستقلون المركب.

واليونان هي من الطرق الرئيسة التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا صوب دول الاتحاد الأوربي، ويعبر معظمهم إلى الجزر اليونانية.

وقالت هيئة البث “إي آر تي” إن القارب أبحر من مدينة طبرق الليبية الواقعة جنوبي جزيرة كريت اليونانية متوجهًا إلى إيطاليا.