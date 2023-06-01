أجهزة أمنية في شرق ليبيا ترحل مئات المهاجرين المصريين (فيديو)

أبعدت أجهزة أمنية في شرق ليبيا مئات المهاجرين المصريين غير النظاميين عبر المنفذ الحدودي بين البلدين.

وكشفت مصادر أمنية لمواقع ليبية محلية، أن قوة أمنية مشتركة في منطقة أمساعد، بدأت الخميس، بترحيل المئات من المهاجرين غير النظاميين المصريين إلى بلادهم.

وأكدت المصادر أن “العمل جار على ترحيل المزيد من المهاجرين ممن تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر”، خلال حملة أمنية شهدتها أمساعد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر عملية ترحيل المهاجرين.

أجهزة أمنية في شرق #ليبيا تبعد مهاجرين تقول إنهم مصريون من الأراضي الليبية pic.twitter.com/Unr2KvKEL0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023

وكانت الحكومة الليبية التي مقرها طرابلس أعلنت، الثلاثاء، استمرار العملية ضد شبكات المهرّبين في غرب البلاد، رغم الانتقادات.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة إن “العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها”.

وقُتل شخصان وأصيب آخرون، الأحد، في ضربات جوية نفّذتها الحكومة استهدفت محيط مدينة الزاوية (غرب)، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومسؤول منتخب في المدينة، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضد مواقع للمهربين.





وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي أنها شنت غارات جوية على “عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي”.

وأوضحت في بيان لها أنه “تحققت الأهداف المحددة من المرحلة الأولى للعملية بتدمير 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر وستة مخازن لتُجّار المخدرات وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود”.