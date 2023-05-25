الإمارات.. الشرطة تكشف تفاصيل مقتل إسرائيلي طعنا في دبي

قالت شرطة دبي في الإمارات، اليوم الخميس، إنّها ألقت القبض على 8 إسرائيليين على خلفية مقتل شخص يحمل الجنسية نفسها طعنًا.

وذكرت شرطة دبي في بيان أن الحادثة جاءت بسبب “صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين”.

وأضافت أن “القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت في البداية من القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الحادثة في غضون 3 ساعات”، ثم تمكنت من القبض على المتورطين جميعهم في أقل من 24 ساعة.

وقال البيان إن الضحية يدعى غسان شمسية، 33 عامًا.

وأوضح أن الموقوفين على خلفية القضية قدموا من إحدى الدول الأوربية “بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة تصادف لقاءهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين”.

وأضاف أن ذلك انتهى إلى وفاة الضحية بعد طعنه بآلة حادة.

القبض على الاسرائيليين الثمانية المُتسببين في وفاة رجل من موطنهم في أقل من 24 ساعة pic.twitter.com/eWmRWCrXNl — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 25, 2023

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه “سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية. وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 24, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن “مواطنًا إسرائيليًا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنًا في دبي”.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.