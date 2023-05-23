سليمان صويلو يرد على ادعاءات كليجدار أوغلو بشأن عدد السوريين في تركيا (فيديو)

رد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على ادعاءات مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو، بشأن عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال صويلو في لقاء مع قناة (سي إن إن تورك) إن عدد السوريين 3 ملايين و381 ألفًا و429، وهم يخضعون للحماية المؤقتة.

وعلّق وزير الداخلية التركي على اتهامات كليجدار أوغلو للاجئين بتهديد الأمن، قائلًا إن معدل الجرائم لدى السوريين المقيمين في تركيا غير مرتفع، مشيرًا إلى أن السوريين “منضبطون يتحكمون بأنفسهم”.

وسبق أن أكد صويلو، في حوار سابق مع الجزيرة مباشر، أن عدد السوريين في تركيا 3 ملايين و400 ألف.

وأضاف أن نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم طوعًا، وأن تركيا لديها مشروعات للإعادة الطوعية في مدن تل أبيض وجرابلس والباب والراعي شمالي سوريا، متوقعًا عودة مليون سوري طوعًا إلى بلادهم بعد إنشاء مساكن في تلك المناطق وإيجاد فرص عمل لهم.

وتأتي تعليقات صويلو بعد تعهد كليجدار أوغلو بطرد “10 ملايين لاجئ” من تركيا مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وكان رئيس حزب الظفر المتطرف أوميت أوزداغ قد زعم أن عدد اللاجئين في تركيا 13 مليونًا.

وكان أوميت أوزداغ، المعروف بمواقفه اليمينية المناهضة للعرب والمهاجرين، قد نشر رسالة اعتذار لأنصاره عبر حسابه في تويتر، بعد فشله في الانتخابات البرلمانية، وعدم تمكنه من نيل أي مقاعد في البرلمان، قائلًا إن “نتائج الانتخابات الأخيرة بشكل عام تجعل من الصعب طرد 13 مليون لاجئ وهارب، وإعادتهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها”.

ويُعَد ملف اللاجئين في تركيا محور دعاية الأحزاب والتحالفات السياسية قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، التي يخوضها أردوغان وكليجدار أوغلو الأحد القادم.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.5% من الأصوات، بينما نال خصمه كليجدار أوغلو 44.9%، أي بفارق مليونين ونصف المليون صوت.

وأمس الاثنين، أعلن سنان أوغان، المرشح الذي حل ثالثًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أنه سيدعم أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات.