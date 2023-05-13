أردوغان: نوصي بتوطيد أواصر الأسرة لأجل الأمة والمعارضة تدافع عن المثليين (فيديو)

أوصى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره، السبت، في تجمع انتخابي بمنطقة عمرانية بإسطنبول بالإحسان للأمهات، إذ يصادف غدا الأحد 14 مايو/أيار عيد الأم في تركيا.

وقال الرئيس، ساعات قبل الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يشارك فيها: “وصيتي لكم أن لا تنسوا تقبيل تحت أقدام أمهاتكم، فإن الجنة تحت أقدامهن وليس تحت أقدام الآباء”.

وتابع أردوغان أنه كان يطلب من والدته تقبيل تحت أقدامها، إلا أنها كانت ترفض، وكان يطلب منها أن تسمح له بفعل ذلك حتى يشم رائحة الجنة، وزاد: “أوصي الشباب بذلك حتى يتقدموا وتكون أمورهم جيدة”.

وقال لأنصاره الذين احتشدوا صباح اليوم بالمئات لحضور خطابه، إنه “إذا كان حزب الشعب الجمهوري -المعارض الذي يمثله في الانتخابات كمال كليجدار أوغلو- يوصي بالمثليين الجنسيين فنحن نوصي بالحفاظ على الأسرة وروابطها”.

ومضى الرئيس إلى التساؤل مستنكرًا، “هل يليق بنا ذلك؟! كلّا أكيد”، ومضى المرشح عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى أنه وإن كان يُطلق على الشعب الجمهوري ومن معه من الأحزاب -الطاولة السداسية- بـ”تحالف الأمة” إلا أنهم لا يدافعون عن استمرارية هذه الأمة.

وتابع: “لقد فعلوا كل شيء حتى نرحل، يتمنون تركنا بلا ماء ولا هواء، وقد تحالفوا في ذلك مع بعض الجهات التي انتصرنا عليها في معركة جناق قلعة -عام 1915- ورأوا كيف انتصرنا مرة أخرى في 15 يونيو/ تموز -الانقلاب الفاشل في 2016- دفاعا عن الوطن في وجه من كانوا يرغبون باحتلال بلادنا”.

وقال أردوغان إن “بلاده تقف في وجه الإرهاب منذ 40 عاما وتكافحه، فيما قتلت المنظمة الإرهابية -بي كاكا- (حزب العمال الكردستاني) أكثر من 40 ألف تركي”، وتابع “جففنا منابع الإرهاب، إلى أن جاء كمال كليجدار أوغلو وتحالف مع هذه البنية، وغدا سندفنهم في صناديق الاقتراع”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده “لن تسحب جنودها من شمال العراق لمحاربة الإرهابيين قتلة الرضع، فيما يقول كليجدار أوغلو: إذا منتحونا الأصوات سنخرج هؤلاء من السجن ـالإرهابيين-“.

CNN TÜRK TV Özel Yayını 📍Antalya https://t.co/gQcACkYjhF — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 8, 2023

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد تساءل عمّا إذا كانت المعارضة التركية تريد الانسحاب من سوريا تحقيقا لرغبة الأسد أم نزولا عند رغبات حزب العمال الكردستاني.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة أجراها مع قناة تركية خاصة قيّم خلالها التطورات الداخلية والخارجية: “أنا متأكد من شيء واحد وهو أنهم (المعارضة التركية) يقدمون تعهدات لتلبية مطالب بي كي كي”.