غزة.. إسرائيل تغتال أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس (فيديو)

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أحمد أبو دقة إثر قصف منزله في خان يونس، ليرتفع عدد القادة الشهداء منذ بدء التصعيد فجر الثلاثاء إلى 5.

وأعلنت سرايا القدس -الذراع العسكري المسلح لحركة الجهاد- في بيان “استشهاد أحمد محمود أبو دقة الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة في مدينة خان يونس جنوب غزة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “أبو دقة هو نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي، ولعب دورًا مركزيًا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل”.

#عاجل|| جيش الارهاب الصهيوني ينشر فيديو عملية اغتيال أحد المقاومة الفلسطينية قبل قليل جنوب قطاع #غزة، الشهيد|| أحمد أبو دقة رحمه الله.. pic.twitter.com/kpHQommtYE — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 11, 2023

وأضاف أن “أبو دقة كان نائب علي غالي، الذي قتل الليلة الماضية في خان يونس، وكان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة وخاصة صوب مدينة سديروت”، وفقًا للبيان، وتابع أن أبو دقة “كان مسؤولًا عن إدارة الوحدة الصاروخية للحركة”.

وأشار إلى أن أبو دقة “عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، وشارك في عمليات إطلاق الرشقات الصاروخية خلال عمليتيْ حارس الأسوار والفجر الصادق صوب إسرائيل”.

الشهيد أحمد أبو دقة "أبو حمزة" أحد أبرز قيادات سرايا القدس والذي اغتاله الاحتلال قبل قليل في قطاع غزة pic.twitter.com/TXJSluuNEY — Aroub Soubh عروب صبح 🐢🌱 (@bataleh) May 11, 2023

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، عمل أبو دقة بشكل مكثف لتعزيز الهجمات الصاروخية وتخطيطها وتنفيذها على الأراضي الإسرائيلية، كما شارك في عمليات إطلاق النار التي نفذتها سرايا القدس في عملية (حارس الأسوار) وعملية (الفجر) تجاه العمق الإسرائيلي.

وإلى جانب أبو دقة، القادة المغتالون هم، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية، وعضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية علي حسن غالي.

#فيديو هكذا تمت عملية القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في #الجهاد_الإسلامي قبل قليل في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك #السهم_الواقي pic.twitter.com/QQPwIJt0gs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2023

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، و4 من قادة سرايا القدس، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدنًا وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لكنها لم تحقق اختراقًا بعد.