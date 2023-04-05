قمع المعتكفين واعتقال المئات.. الإسرائيليون يقتحمون الأقصى وقصف متبادل على غزة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مواقع للمقاومة في قطاع غزة ردًّا على صواريخ أُطلقت فجرًا صوب مستوطنات الغلاف.

وقالت كتائب القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها سجلت 77 عملية إطلاق نار في الضفة والداخل المحتل، منذ العاشرة مساء أمس الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، ثأرًا لاقتحام المسجد الأقصى.

وأفادت في بيان إعلان مجموعات عرين الأسود مسؤوليتها عن استهداف حاجز “شافي شمرون” في نابلس ردًّا على الاعتداء على الحرائر والمرابطين داخل المسجد الأقصى، كما أعلنت كتيبة مخيم جبر في أريحا عن استهداف قوات الاحتلال بإطلاق النار المباشر.

اقتحامات مكثفة

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنًا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحًا عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مجددًا، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.





قمع المعتكفين

وكان عشرات المصلين والمعتكفين قد أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.

وأدت قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران في جزء من المصلى القبلي، حيث عمل المعتكفون على إطفائه.

آثار الدمار من داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي #القدس #المسجد_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/X5izFW8I0C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات #المسجد_الأقصى وتطلق قنابل الغاز على المعتكفين داخل المصلى القبلي#القدس #فلسطين pic.twitter.com/PYfdpEOMci — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2023

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد واعتدت عليها.





اعتقال المئات

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق.

وأوضحت الهيئة نقلًا عن محاميها، فجر اليوم، أن من بين المعتقلين جرحى أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المعتكفين الذين تعرض عدد منهم للضرب بوحشية.

الرباط مستمر..

أعداد من المرابطين لا تبرح المسجد الأقصى المبارك وسط اقتحام عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/55wxWFsGta — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر أبريل/نيسان الجاري.

ورصدت حركة “عائدون لجبل الهيكل” المتطرفة مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح “قربان الفصح” داخل الحرم القدسي، كما رصدت مبلغ 5 آلاف شيكل لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى المسجد الأقصى.

ملاحقات واعتداء.. هكذا حاولت قوات الاحتلال إفراغ المسجد الأقصى من المعتكفين قُبيل بدء اقتحام المستوطنين بعد فجر اليوم pic.twitter.com/bn3JRT2xOW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

تحذيرات فلسطينية

ونددت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي “بالعدوان على المعتكفين وتهديد الأماكن المقدسة وهددتا بالرد.

بدورها، حذرت السلطة الفلسطينية الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة الذي قد يؤدي الى انفجار كبير، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التدخل.

جانب من هتافات الشبان خلال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى قبل قليل. pic.twitter.com/njjr4DDEgV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

استنكار عربي واسع

وبالتوازي، استنكر الأردن الحادث وطالب الاحتلال بإخراج الشرطة من الحرم القدسي الشريف فورًا، كما شجبت مصر انتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وأكدت أن هذا التصعيد من شأنه أن يقوض جهود التهدئة.

كما أدانت قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، كما عبّرت السعودية عن رفضها لممارسات الاحتلال التي تقوض جهود السلام.





قصف متبادل على غزة وإصابة مستوطن

واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهما. كما أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع ثالث شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وألحقت به أضرارًا جسيمة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال استهدف موقعين لإنتاج وتخزين وسائل قتالية لحركة حماس في قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية فجر اليوم على إسرائيل.

المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ تجاه بعض المستوطنات الإسرائيلية ردا على اقتحامات المسجد الأقصى #القدس #المسجد_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0eL9VfCRGB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2023

وذكرت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت غالبيتها، ولكن إحداها سقطت على مصنع في مدينة سديروت وألحقت أضرارًا به. وأصيب مستوطن بجروح أثناء الركض إلى الملجأ. وسقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب عسقلان.

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنها للحظة سقوط صاروخ على مصنع في سديروت كان قد أطلق من غزة#القدس #المسجد_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1HpBTSjDrS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2023

وأطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف موقعًا شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات المواطنين المجاورة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف صوب موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.