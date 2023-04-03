9 دول عربية بين الأكثر استيرادا للسلاح في العالم

دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستوردا للسلاح، كما تمكنت دولتان عربيتان من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، الصادر في مارس/ آذار الماضي، إحصاءات وبيانات لـ9 دول عربية ضمن قائمة 40 دولة تعدّ الأكثر استيرادا للأسلحة فيما بين 2018 و2022.

وجاءت كل من السعودية وقطر ومصر، ضمن الدول الـ10 الأكثر استيرادا للسلاح في العالم.

وقد تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح الولايات المتحدة (40%) وروسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5.2%) وألمانيا (4.2%) وإيطاليا (3.8%)، وبريطانيا (3.2%) وإسبانيا (2.6%) وكوريا الجنوبية (2.4%) وإسرائيل (2.3%).

وتمكنت كل من الإمارات والأردن من دخول نادي المصدرين للسلاح، وحجز مكان بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة.

أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة

السعودية

احتلت المرتبة الثانية عالميا في استيراد الأسلحة بعد الهند (11%)، بنسبة 9.6% من إجمالي السلاح المستورد في العالم، فيما بين 2018 و2022.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72%، تليها فرنسا (6.4%) ثم إسبانيا (4.9%).

قطر

قفزت قطر من المرتبة الـ17 ضمن أكبر مستوردي السلاح فيما بين 2013 و2017، إلى المرتبة الثالثة عالميا فيما بين 2018 و2022، بنسبة ارتفاع بلغت 311%، حيث ارتفعت حصتها من واردات السلاح العالمية من 1.5% إلى 6.4% فيما بين الفترتين المذكورتين.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسلاح إلى قطر بنسبة 42%، ثم جاءت فرنسا بنحو 29%، وإيطاليا بـ14%.

مصر

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5% من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالميا إلى المرتبة السادسة.

ورغم أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، فإن الولايات المتحدة ليست من أكبر 3 دول تورد السلاح إلى مصر.

فقد تصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34%، ثم تلتها إيطاليا وفرنسا بـ19% لكل منهما.

الإمارات

تراجعت الإمارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 4.1% (2013 – 2017) إلى المرتبة الـ11 بنسبة 2.7% (2018 – 2022).

وأصبحت الإمارات من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، حيث احتلت المرتبة الـ18 عالميا في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4% من إجمالي صادرات السلاح في العالم، وجاءت مصر (28%) والأردن (27%)، والجزائر (15%) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.

أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66%، وتلتها تركيا (7.4%)، واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بـ5.4%.

الكويت

سجلت الكويت قفزة في حجم وارداتها من الأسلحة بين فترتي الدراسة، التي بلغت 146%؛ إذ ارتفعت من 0.9% (2013 – 2017) إلى 2.4% (2018 – 2022).

وصعدت البلاد بشكل صاروخي من المرتبة 23 إلى المرتبة 12 عالميا، متخطية 11 بلدا.

وهيمنت الولايات المتحدة على واردات الكويت من السلاح بنسبة (78%)، ثم جاءت إيطاليا بنحو 10%، وفرنسا بـ9%.

الجزائر

شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضا حادا بنسبة -58%، بين فترتي الدراسة (2013 – 2017) و(2018 – 2022).

إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.85 بين الفترتين الآنفتي الذكر، وأثر ذلك في ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، إذ انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالميا.

ومن الممكن أن يعود هذا التراجع إلى تحول الجزائر لتصنيع بعض أنواع الأسلحة محليا بالشراكة مع ألمانيا والإمارات.

وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73%، ثم تأتي ألمانيا بـ10%، وفرنسا بـ5.2%.

المغرب

على غرار الجزائر، تراجعت واردات المغرب من السلاح من 1.1 إلى 0.8%، وحل في المرتبة 29 عالميا، بعد ما كان في المرتبة 21.

وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات البلاد من السلاح بنسبة (76%)، في حين حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15%، وحصلت الصين على حصة 6.8% من صفقات السلاح.

الأردن

حل الأردن في المرتبة قبل الأخيرة في قائمة الدول الأربعين المستوردة للسلاح، التي أعدها معهد ستوكهولم، إلا أنه كان ثاني دولة عربية ضمن قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح.

وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2%، بارتفاع 14% بين الفترتين، وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61%) والمصرية (26%) والأرمينية (7%).

أما واردات المملكة فانخفضت من 0.8% إلى 0.5% من واردات السلاح العالمية، وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى الأردن بنحو 40%، وتلتها الإمارات بـ20%، ثم روسيا بنحو 17%.

البحرين

على الرغم من أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الـ40 والأخيرة، فإنها سجلت أعلى معدل نمو عربي في واردات الأسلحة بين فترتي الدراسة، بنحو 380%.

وبلغت حصة البحرين من الواردات العالمية 0.5% فيما بين 2018 و2022، ارتفاعا من 0.1% فيما بين 2013 و2017.

وهيمن السلاح الأمريكي على واردات البلاد بنسبة 83%، وحصلت بريطانيا على حصة 7%، وإيطاليا على 4.1%.

ولم تتضمن قائمة المستوردين الـ40 الكبار للسلاح، دولا عربية بارزة مثل العراق وسوريا وسلطنة عمان والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا ولبنان.