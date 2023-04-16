وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف حقيقة مقاطع فيديو نشرها الجيش السوداني ووسائل إعلام (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، السبت، مقطع فيديو قالت إنه للعمليات التي تنفذها القوات الجوية السودانية ضد قوات الدعم السريع.

وقامت وحدة الرصد والتحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتحقق من المقطع، وتبين أنه مسجل من لعبة إلكترونية، وتم نشره عبر تطبيق “تيك توك” في شهر مارس/آذار الماضي.

صورة تُظهر الفيديو الذي نشرته صفحة القوات المسلحة السودانية.

جولة تفقدية للبرهان

كما تحققت الوحدة من فيديو آخر تداولته منصات ووسائل إعلام قالت إنه لجولة تفقدية قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء السبت، في العاصمة الخرطوم، لتفقد سلاح المدرعات.

وتبين أن المقطع مضلل، إذ يعود إلى جولة أجراها البرهان، الجمعة، عقب تناوله الإفطار مع قادة وجنود سلاح المدرعات بحي الشجرة في الخرطوم. ولم يقم البرهان، السبت، بجولات ميدانية.

مقطع قديم لمروحيات الجيش

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لمروحيات سودانية تحلق في سماء الخرطوم للمشاركة في العمليات التي يشنها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم، إذ أظهر البحث عنه وجود نسخة منشورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تحت عنوان “سلاح المروحيات السوداني المرعب”.

الفيديو المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.