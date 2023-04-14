رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يتفقد سلاح المدرعات (صور)

تفقّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان سلاح المدرعات، على وقع توتر كبير حاصل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

ونشرت القوات المسلحة السودانية في صفحتها على فيسبوك صورًا للبرهان بين الجنود وقت أذان المغرب، الخميس، وقالت إنه “تناول الإفطار وسط جنوده”.

وأضافت أن “القائد العام للقوات المسلحة تفقّد سلاح المدرعات، وأشاد بالروح المعنوية العالية للجنود”.

وكان الجيش السوداني حذّر فجر الخميس من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات وحشد لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مؤشر على تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين، وفي تعقيد محتمل لخطوات إعادة الحكم المدني.

ومن شأن مواجهة مثل هذه إشعال صراع طويل في أنحاء بلد شاسع المساحة يعاني بالفعل انهيارًا اقتصاديًا وعنفًا قبليًا مشتعلًا.

وحذّر الجيش السوداني في بيان ما وصفه “بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن” من جانب قيادة قوات الدعم السريع، ووصف تلك التحركات بأنها تشكل “تجاوزًا واضحًا للقانون” في تعليق علني نادر على خلاف أعاق خططًا للتحول إلى الديمقراطية.

وقال متحدث باسم الجيش “هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها.. استمرارها سيؤدي حتمًا إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد”.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان أمس الأربعاء إنها “تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها”.

ونقل بيان عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الخميس، قوله إنه لا يزال ملتزمًا بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.