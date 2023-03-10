سياسة|السعودية

السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين

علما السعودية وإيران (غيتي)
10/3/2023-|آخر تحديث: 10/3/202305:21 PM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة الأنباء السعودية بيانًا ثلاثيًّا (سعوديا إيرانيا صينيا)، جاء فيه أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وقال البيان إن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية، وأضاف البيان أن المباحثات جرت في بيجين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران والرئيس الصيني.

وأشار البيان إلى تأكيد الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإلى أنهما اتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 17 أبريل/ نيسان 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27 مايو/ أيار 1998.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان على استضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما أعربا عن تقديرهما للصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية (رسمية) أن طهران والرياض اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين في غضون شهرين.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأنه “نتيجة للمحادثات، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين، في غضون شهرين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية