السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين

نقلت وكالة الأنباء السعودية بيانًا ثلاثيًّا (سعوديا إيرانيا صينيا)، جاء فيه أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وقال البيان إن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية، وأضاف البيان أن المباحثات جرت في بيجين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران والرئيس الصيني.

وأشار البيان إلى تأكيد الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإلى أنهما اتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

صدور بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.https://t.co/VloBdQq0ec #واس pic.twitter.com/H9x40B6dRa — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2023

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 17 أبريل/ نيسان 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27 مايو/ أيار 1998.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

عاجل | وكالة الأنباء السعودية: صدور بيان ثلاثي مشترك لكل من #السعودية و #إيران و #الصين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 10, 2023

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان على استضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما أعربا عن تقديرهما للصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية (رسمية) أن طهران والرياض اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين في غضون شهرين.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأنه “نتيجة للمحادثات، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين، في غضون شهرين”.

عاجل | وكالة الأنباء السعودية: الجانبان السعودي والإيراني أعربا عن تقديرهما وشكرهما لحكومة #الصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها

#السعودية #إيران — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 10, 2023

عاجل | وكالة الأنباء السعودية: الجانبان السعودي والإيراني اتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية بالبلدين اجتماعا لترتيب تبادل السفراء وسبل تعزيز العلاقات#السعودية #إيران — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 10, 2023