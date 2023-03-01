إصابات في أريحا.. والأسرى يصعّدون “العصيان” وسط قمع واعتداءات بسجن النقب (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حصارها المشدد لمدينة أريحا وقراها لليوم الثالث على التوالي حيث تنصب حواجزها العسكرية في مناطق عدة، بينما يواصل الأسرى خطوات العصيان الجماعي وسط توترات واعتداءات في سجن النقب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 منهم حتى اللحظة. ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية الاحداث واستخدمت مواطنًا وطفله درع بشري.

وفي وقت سابق اليوم أعاقت قوات الاحتلال المواطنين إلى أريحا أو الخروج منها، وأجبرتهم على الوقوف والانتظار ساعات طويلة، على الحواجز العسكرية التي نُصبت على مداخل المدينة الرئيسة إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إليها.

توتر في سجن النقب

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن حالة من التوتر والاستنفار تسود سجن “النقب”، بعد مهاجمة وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أقسام السجن، واستخدام الضرب والقوة المفرطة، مما دفع الأسرى إلى حرق غرف في قلعة “ج” .

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن التوتر في المعتقل بدأ جاء بعد محاولة إدارة السجن فرض عقوبات جديدة على الأسرى.

وفي وقت لاحق، سادت حالة من التوتر سجن (نفحة) بعد اقتحام قوات القمع لإحدى الغرف في قسم 14، ونقل الأسير سمير الطوباسي إلى الزنازين بقرار من مخابرات الاحتلال. والأسير الطوباسي (41 عامًا) من جنين، معتقل منذ 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد.

الإرباك الليلي والتكبير

في السياق، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، خطوات العصيان ضد إجراءات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وضمن خطواتهم المتصاعدة والمقررة اليوم الأربعاء، ينفذ الأسرى خطوة “الإرباك الليلي” المتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة الـ10 مساءً.

وكان الأسرى قد أغلقوا الأقسام أمس الثلاثاء، حيث توقفت جميع مظاهر الحياة اليومية التي تحكمها أنظمة السجن، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل.

ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة) البدء بتنفيذ “إجراءات تنكيل” أوصى بها المتطرف بن غفير.

إجراءات تعسفية

يُذكر أن الإجراءات التي فُرضت على الأسرى في الآونة الأخيرة تأتي في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها المتطرف بن غفير، حسب ما نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

وتتمثل تلك الإجراءات في التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة بسجن (نفحة).

وتشمل الإجراءات أيضًا تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

كذلك التصديق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج وبعض العمليات الجراحية، وتصديق اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى “المعبار”.

وأيضًا التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/كانون الثاني 4780 أسيرًا، منهم 29 أسيرة و160 طفلًا.