بن غفير يدعو إلى استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إلى العودة إلى استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية “المحرِّضة”، وتوعّد بتشريع المستوطنات ردًّا على الهجمات الأخيرة من قِبل الفلسطينيين.

وجاء ذلك في تصريحات لبن غفير خلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عُقِد في البؤرة الاستيطانية غير القانونية “أفيتار” شمالي الضفة الغربية.

وقال بن غفير “حان الوقت للعودة إلى التهديدات المستهدفة والقضاء على قادة التنظيمات الفلسطينية المحرِّضة”.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق منذ بداية العام، كان آخره أحداث أمس الدامية التي استشهد فيها أحد الفلسطينيين وأصيب العشرات، بالإضافة إلى حرق منازل وسيارات تابعة للفلسطينيين، وكانت تلك الأحداث ردًّا على مقتل مستوطنَيْن بإطلاق نار من مجهول صباح أمس الأحد.

وتعليقًا على مقتل المستوطنَيْن في بلدة حوارة شمال الضفة، قال بن غفير “هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعا أننا بحالة حرب”، مشيرًا إلى أن “هذه ليست حربًا من الأمس وليست حربًا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا جميعا لتبني سياسة حرب حقيقية ضد الأعداء”.

وتابع “نحن هنا في أفيتار والرد السياسي على مثل هذه الهجمات هو إقامة هذه المستوطنة، اتصلت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الصباح وطلبت منه السماح للعائلات بالبقاء بالمستوطنة”.

وقبل سنوات قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إجلاء المستوطنين عن بؤرة أفيتار الاستيطانية؛ لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح جنوب نابلس.

وأضاف “على أي حال نحن عازمون على تشريعها واتفقنا على ذلك في اتفاقيات التحالف”، في إشارة إلى الاتفاقيات الحزبية التي أسست الحكومة الحالية.

انتقادات داخلية

ومساء الأحد، أيّد عضو الكنيست من حزب القوة اليهودية اليميني تسفيكا فوغل، علنًا هجمات مستوطنين على بلدات جنوب نابلس، أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وحرق عشرات من المنازل والسيارات الفلسطينية.

وقال فوغل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، “إن التأثير الرادع الذي تم تحقيقه أمس لم تحققه دولة إسرائيل منذ السور الواقي، وأرى النتيجة إيجابية للغاية”، والسور الواقي يطلق على العملية العسكرية التي أعادت إسرائيل بها احتلال الضفة الغربية عام 2002.

وردًّا على تصريحاته، دعا زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد إلى اعتقاله، وكتب على حسابه في تويتر اليوم الاثنين، يقول “هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة فوضوية كاملة، عضو الكنيست فوغل يجب أن يدخل السجن بتهمة التحريض على الإرهاب”.

זו לא ממשלת ימין על מלא, זו ממשלת אנרכיה על מלא. ח״כ פוגל צריך ללכת לכלא על הסתה לטרור. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) February 27, 2023

ووصفت السلطة الفلسطينية هجمات المستوطنين بأنها إرهابية، كما أدانتها دول وجهات عديدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.